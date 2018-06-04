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André Abujamra - Omindá
04.06.2018
Мне представляется, что Omindá – главный на сегодня проект в творческой биографии бразильского певца, гитариста, композитора и киноактера Андре Абуджамры. Он шел к реализации этого проекта целых 11 лет! Да, разумеется, параллельно он работал и в других направлениях и успел сделать немало. Абуджамра, бразилец со смешанными, ливанско-итальянскими корнями, родился в 1965 году в Сан-Паулу в семье известного актера Антонио Абуджамры. В музыке он успел поиграть в группе Karnak (три альбома), поработать в дуэте Os Mulheres Negras с саксофонистом Марсело Перейрой, поучаствовать в ряде других проектов и выпустить три сольных альбома. Стилистически его работы лежат в диапазоне от MPB (Música popular brasileira), то есть популярной бразильской музыки, выгодно отличающейся от нашей попсы элегантной смесью самбы, босса-новы и легкого рока, и до экспериментальных направлений. Но Omindá – это нечто особое, вобравшее в себя все это, но еще и очень много этнических элементов.
Omindá – это сочетание двух слов на африканском языке йоруба: Omin (вода) и Da (душа). Вода, по Абуджамре, - это то, что объединяет людей разных культур, живущих в разных условиях и в разных частях мира. Вода занимает существенно большую часть поверхности нашей планеты, это океаны, моря, реки, озера. Не забудем, кстати, что и наше тело по большей части состоит из воды. Вода дает жизнь и объединяет всех живущих на планете. Таков месседж этого проекта. Соответственно, все 15 треков альбома так или иначе связаны с темой воды. А единство человечества вокруг этой темы подчеркнуто грандиозным масштабом проекта, в котором приняли участие исполнители из разных стран и континентов. Песни в альбоме звучат не только на португальском, но и на английском, французском, русском, арабском языках. Инструментальную основу всех записей составили бразильский ансамбль Абуджамры из 13 человек, включая его старого партнера Перейру и много перкуссии, а также филармонический оркестр из Праги. В отдельных треках к этому саунду подключаются хоровые коллективы, иногда болгарский, иногда бразильский. В целом ряде треков участвуют индийские музыканты (скрипка и флейта бансури), арабы, поющие под звуки уда, малиец, играющий на коре, японец с тонкори (струнный инструмент айнов с острова Хоккайдо), аргентинский дуэт и еще целая группа бразильских исполнителей. Ну, и, конечно, вокалисты: португалка Мария де Медейруш и француженка Заза Фурнье, бразильцы и российский вокалист Саша Виста, соавтор Абуджамры в композиции Ocean Toys и вокалист в Povo bonito и той же Ocean Toys. Кстати, именно Ocean Toys вместе со стартовой Real Grandeza, Lagrimar и Xangô Parô я назвал бы самыми впечатляющими треками альбома.
Готовя проект, Андре Абуджамра посетил 13 стран, каждый из участников записи стал его другом и единомышленником. Благородная идея единства культур народов Земли, не новая, но всегда актуальная, воплощена в Omindá, этой смеси этнической музыки разных народов, бразильской MPB и прог-роковых приемов весьма впечатляюще. Искренне рекомендую познакомиться с этим необычным проектом. © & (p) 2018 Tratore 15 tks / 63 mins (André Abujamra – voc, perc, samplers; Kuki Stolarski – dr; Sergio Soffiatti, Robinho Tavares – b; Marcos Suzano, Alexandre Garnizé, Maurício Badé, Ari Colares, Valderval O. Filho – perc; Ricardo Vignini – viola; Ary Giordani – acc; Eron Guarnieri – p; Marcelo Pereira – ts, bars; Sharat Srivastava – vi; Rishab Prasanna - Bansuri fl; Sergio Soffiatti – effects; José Abujamra – g; Ballaké Sissoko – kora; Salim Eid, Abdala Dafuallh – voc, oud; Mintcho Garrammone – Bahian g, voc; Oki Kano – voice, tonkori; Zaza Fournier, Sasha Vista, Paulinho Moska, Ritchie Court, Anelis Assumpção, Martín Buscaglia, Maurício Pereira, Andréa dos Santos, Perotá Chingó (Julia Ortiz and Dolores Aguirre), Xis, Théo Werneck – voc; Maria de Medeiros, Cecilia Bernardes – voice; The City of Prague Philharmonic Orchestra; Trupe Chá de Boldo, The Mystery of Bulgarian Voices – choir;) Линк предоставлен Brasil Calling Леонид АУСКЕРН
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авторыЛеонид АУСКЕРН
странаАргентина
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Болгария
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Бразилия
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Индия
,
Мали
,
Португалия
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Россия
,
Франция
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Чехия
,
Япония
музыкальный стилькроссовер
,
Латинский джаз
,
прог-рок
,
этно-джаз
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