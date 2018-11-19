Alan Pasqua - Soliloquy

Американский пианист и клавишник Алан Паскуа – музыкант именитый. Он играл в одном из первых джаз-роковых ансамблей, Lifetime Тони Уильямса, он выступал вместе с Джеком ДеДжонеттом, Дэйвом Холландом, братьями Брекерами, Гэри Бартоном, Шейлой Джордан, Джо Хендерсоном. А вот вам другой список не менее знаменитых людей, но уже несколько «из другой оперы»: Боб Дилан, Джон Фогерти (помните Creedence Clearwater Revival?), Алан Холдсуорт, Карлос Сантана – Паскуа играет в отдельных альбомов каждого из этих гигантов в мире рока. Но есть у него и собственные проекты, джазовые. У него есть записи в трио с Питером Эрскином и Дэйвом Карпентером, в других составах, есть сольные альбомы.
Одной из наиболее удачных сольных работ музыканта был альбом 2011 года Twin Bill: Two Piano Music of Bill Evans, где Алан соединил с помощью техники овердаббинга записи своего исполнения музыки крупнейшего джазового пианиста на двух роялях. Новый альбом Паскуа Soliloquy («Монолог») – тоже сольный. И тоже - никаких клавишных! Паскуа записывал этот диск летом 2018 года в Лос-Анджелесе, играл он на классическом Hamburg Steinway D, своем личном инструменте. Скажу сразу, Soliloquy меня удивил.
Программа, которую подготовил Паскуа, в общем-то ничего сенсационного не предвещала. Девять композиций из eat American Songbook: джазовые стандарты преимущественно 30-х – 40-х годов прошлого века: Роджерс и Харт, Стрейхорн, Эллингтон, Гершвин. В качестве «вишенки на торте» - довольно неожиданный на этом фоне ранний, чисто фолк-роковый Боб Дилан, Girl From The North Country из его второго альбома The Freewheelin' Bob Dylan. Но как эту программу сыграл Паскуа! То ли магия благородного «стейнвэя» повлияла, то ли Алан вспомнил, что начинал в музыке как музыкант классического стиля, но сыграл он программу в манере, чрезвычайно близкой академической музыке, глубоко запрятав джазовую основу композиций. Мягкое туше, выразительная, виртуозная техника – романтичность стандартов вышла в Soliloquy на первый план. «Сопротивление материала» дало себя знать, пожалуй, лишь в In A Sentimental Mood Эллингтона и в той самой дилановской вещи: здесь свинговую энергетика и, соответственно, фолк-роковая пронзительность все же проступают в исполнении Алана Паскуа, еще раз продемонстрировавшего и свою разносторонность, и высокое мастерство в любой стилистике. © 2018 Gretabelle Records 10 tks / 52 mins (Alan Pasqua – p;) Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music Леонид АУСКЕРН