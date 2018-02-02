|
Fernando Garcia - Guasábara Puerto Rico
02.02.2018
«Я предпочитаю современный джаз и современный латинский джаз. К примеру, мне нравятся работы Brian Blade Fellowship, групп Авишаи Коэна и Мигеля Зенона. Я люблю музыку, в которой есть творческий дух, в которой рвутся ритмические путы четырех четвертей, распространенные в коммерческой музыке. Хочу быть правильно понятым. Я ничего не имею против ритма в 4/4, но богатейшие и необычные ритмические возможности ярко представлены в самых разных музыкальных традициях, таких, как арабская, греческая, индийская культуры.» - это отрывок из интервью, взятого мной летом 2013 года у пуэрториканского барабанщика Фернандо Гарсии, ставшего одним из первых выпускников филиала колледжа Беркли в Валенсии. К тому времени Фернандо уже имел два авторских альбома и почерпнул много полезного для себя из учебы в Валенсии. Уроженец города Гуайнабо в Пуэрто-Рико собирался продолжить свою музыкальную карьеру в Нью-Йорке.
И вот прошло почти пять лет. Гарсия готовит к выпуску в марте 2018 года свой первый на Zoho Music и третий в дискографии альбом Guasábara Puerto Rico. Не ищите слово Guasábara в испанских словарях, его там нет. Это слово на языке таино, языке индейцев- араваков, коренных жителей Пуэрто-Рико и других карибских островов, означает оно что-то вроде «столкновение», «поединок» или даже «битва». Видимо, Фернандо имел ввиду музыкальную культуру своего родного острова, фольклорный стиль бомба, возникший в контакте испанской, африканской и аравакской культуры и отличающийся поразительным разнообразием ритмических рисунков. Барабанщик Гарсия хорошо знает все тонкости этой музыки и в своей новой работе, состояшей из авторских композиций, соединяет ритмы бомба с джазовыми гармониями.
В его нью-йоркский секстет входят музыканты из Пуэрто-Рико и США, а также венесуэльский пианист Габриэль Чакарджи и словенский тенор-саксофонист Ян Кус, с которым (как и с басистом Даном Мартинесом) наш сайт уже как-то знакомил своих читателей. Кроме того, в титульной композиции альбома в качестве гостя играет один из кумиров Фернандо, возможно, самый известный музыкант из Пуэрто-Рико, альт-саксофонист Мигель Зенон. Эту самую объемную композицию альбома (девять с половиной минут звучания) я бы назвал и самой интересной. Здесь и отличные соло пианиста Чакарджи и гитариста Викенса, и унисонная игра Куса и Зенона, и соло самого Зенона, и, наконец, та самая захватывающая полиритмия, которой Гарсия владеет в совершенстве. Не менее любопытны такие пьесы, как The Element или Guaynabo My Tambor и Se Va, где фольклорная стихия музыки бомба, пожалуй, перевешивает джазовую составляющую. Но в целом этот альбом – очень любопытный и свежий образчик латинского джаза с пуэрториканским акцентом. © & (p) 2018 Zoho Music 8 tks / 53 mins (Fernando Garcia – dr, voc (tk 6); Dan Martinez - upright b, el. b ( tk 8); Gabriel Chakarji – p; Gabriel Vicens – g; Jan Kus – ts; Victor Pablo - barril, congas; special guest Miguel Zenon – as (tk 3);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:
подробнее
Блистающая медь инструментов, нарядные стильные одежды музыкантов, слаженная работа духовых пачек, виртуозные соло, зовущий к танцу горячий ритм, безукориненный лидер, управляющий этой музыкальной машиной из пары десятков исполнителей ...
подробнее
Израильский тенор-саксофонист Арнан Раз выпускает в феврале на лейбле с забавным названием Rabbit Rabbit Rabbit Records уже второй альбом своего квинтета. Chains Of Stories – полностью авторская работа молодого саксофониста и ...
подробнее
В 2003 году украинский пианист Юрий Сыч уехал в Германию, во Франкфурт-на-Майне, для продолжения образования в области академической музыки. Однако, здесь, уже через три года, в 2006-м, Юрий организовал со своими немецкими партнерами и ...