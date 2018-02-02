Fernando Garcia - Guasábara Puerto Rico

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Fernando Garcia - Guasábara Puerto Rico

стиль:
02.02.2018

Fernando Garcia - Guasábara Puerto Rico
«Я предпочитаю современный джаз и современный латинский джаз. К примеру, мне нравятся работы Brian Blade Fellowship, групп Авишаи Коэна и Мигеля Зенона. Я люблю музыку, в которой есть творческий дух, в которой рвутся ритмические путы четырех четвертей, распространенные в коммерческой музыке. Хочу быть правильно понятым. Я ничего не имею против ритма в 4/4, но богатейшие и необычные ритмические возможности ярко представлены в самых разных музыкальных традициях, таких, как арабская, греческая, индийская культуры.» - это отрывок из интервью, взятого мной летом 2013 года у пуэрториканского барабанщика Фернандо Гарсии, ставшего одним из первых выпускников филиала колледжа Беркли в Валенсии. К тому времени Фернандо уже имел два авторских альбома и почерпнул много полезного для себя из учебы в Валенсии. Уроженец города Гуайнабо в Пуэрто-Рико собирался продолжить свою музыкальную карьеру в Нью-Йорке.

И вот прошло почти пять лет. Гарсия готовит к выпуску в марте 2018 года свой первый на Zoho Music и третий в дискографии альбом Guasábara Puerto Rico. Не ищите слово Guasábara в испанских словарях, его там нет. Это слово на языке таино, языке индейцев- араваков, коренных жителей Пуэрто-Рико и других карибских островов, означает оно что-то вроде «столкновение», «поединок» или даже «битва». Видимо, Фернандо имел ввиду музыкальную культуру своего родного острова, фольклорный стиль бомба, возникший в контакте испанской, африканской и аравакской культуры и отличающийся поразительным разнообразием ритмических рисунков. Барабанщик Гарсия хорошо знает все тонкости этой музыки и в своей новой работе, состояшей из авторских композиций, соединяет ритмы бомба с джазовыми гармониями.

В его нью-йоркский секстет входят музыканты из Пуэрто-Рико и США, а также венесуэльский пианист Габриэль Чакарджи и словенский тенор-саксофонист Ян Кус, с которым (как и с басистом Даном Мартинесом) наш сайт уже как-то знакомил своих читателей. Кроме того, в титульной композиции альбома в качестве гостя играет один из кумиров Фернандо, возможно, самый известный музыкант из Пуэрто-Рико, альт-саксофонист Мигель Зенон. Эту самую объемную композицию альбома (девять с половиной минут звучания) я бы назвал и самой интересной. Здесь и отличные соло пианиста Чакарджи и гитариста Викенса, и унисонная игра Куса и Зенона, и соло самого Зенона, и, наконец, та самая захватывающая полиритмия, которой Гарсия владеет в совершенстве. Не менее любопытны такие пьесы, как The Element или Guaynabo My Tambor и Se Va, где фольклорная стихия музыки бомба, пожалуй, перевешивает джазовую составляющую. Но в целом этот альбом – очень любопытный и свежий образчик латинского джаза с пуэрториканским акцентом.

© & (p) 2018 Zoho Music

8 tks / 53 mins

(Fernando Garcia – dr, voc (tk 6); Dan Martinez - upright b, el. b ( tk 8); Gabriel Chakarji – p; Gabriel Vicens – g; Jan Kus – ts; Victor Pablo - barril, congas; special guest Miguel Zenon – as (tk 3);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, Пуэрто-Рико, Словения, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, этно-джаз

Еще из раздела издано в 2018г.

Andrew Neu - The Big Band Side of Andrew Neu – Catwalk

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
  • страна: США
Блистающая медь инструментов, нарядные стильные одежды музыкантов, слаженная работа духовых пачек, виртуозные соло, зовущий к танцу горячий ритм, безукориненный лидер, управляющий этой музыкальной машиной из пары десятков исполнителей ...
подробнее
02.02.2018

Arnan Raz - Chains Of Stories

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Израиль
Израильский тенор-саксофонист Арнан Раз выпускает в феврале на лейбле с забавным названием Rabbit Rabbit Rabbit Records уже второй альбом своего квинтета. Chains Of Stories – полностью авторская работа молодого саксофониста и ...
подробнее
02.02.2018

Contrast Trio - Letila Zozulya

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: этно-джаз
  • страна: Германия, Украина
В 2003 году украинский пианист Юрий Сыч уехал в Германию, во Франкфурт-на-Майне, для продолжения образования в области академической музыки. Однако, здесь, уже через три года, в 2006-м, Юрий организовал со своими немецкими партнерами и ...
подробнее
02.02.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com