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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Fantastic Swimmers - Concerto Grosso # 10

стиль:
04.05.2018

Fantastic Swimmers - Concerto Grosso # 10
Разные альбомы выпускает белорусский музыкант-импровизатор Виктор Семашко в рамках проекта Fantastic Swimmers, одни из них получают разнообразные конкретные названия, а другие – академически-торжественные Concerto Grosso с порядковым номером. Принцип отбора в каждую «корзину» для меня не ясен, но, так или иначе, «корзина» с Concerto Grosso даже носит в дискографии Виктора особое название: Fantastic Swimmers Concertography. Очередной, да при этом еще и юбилейный, Concerto Grosso # 10 с пейзажем работы своего отца на обложке Семашко выложил в Bandcamp 24 апреля текущего года. Выложил весьма оперативно, поскольку запись этой программы была сделана лишь парой недель ранее: 8 апреля в Варшаве и состав Fantastic Swimmers принял на этот раз интернациональный, белорусско-польский характер.

А в музыкальном плане Concerto Grosso # 10 отличается сочетанием двух излюбленных Виктором направлений в импровизации – авангардного и этнического, а также не столь часто доминирующего в его проектах вокала. Голосовые краски здесь дружно наносят на ансамблевый холст (видимо,живопись на обложке навеивает соответствующие ассоциации) и сам лидер, и еще двое участников данного состава Fantastic Swimmers – Вероника Лось и Сергей Долгушев. Образцово-показательной здесь может служить первая же композиция альбома – импровизация на тему белорусской народной песни Oj, aroł. Почти половина трека – радикальный фри: хаотично-мучительные вскрики и всхлипы инструментов и голосов (из глубин памяти у меня под этот отрезок трека всплыл пролог к знаменитой ленте Тарковского «Зеркало»: помните, как там мальчик на приеме у врача борется с заиканием?), а затем чисто фольклорное исполнение песни под соответствующую инструментовку: очень уместно звучит колесная лира. Вокал доминирует и в последующих треках, подчиняя логике исполнения и перкуссию, управляемую хозяином сцены Петром Данбровским, и духовые. Тут запомнились и щедрая на сонористическое разнообразие композиция Mama, a-u!, и небольшая по объему, но очень динамичная авангардная импровизация Koła żmienaŭ. А вот лучшей в программе, разумеется, на мой вкус, стала пьеса Ad Libitum II – здесь, пожалуй, единственный раз Виктор позволил себе как следует «оторваться» как инструменталист, что в результате обернулось отличной сбалансированностью инструментов и голосов.

Резюме: варшавский Concerto Grosso для кого-то откроет новые стороны в творчестве Виктора Семашко, привлечет к нему новых слушателей, а уж старых явно не разочарует – убедитесь сами по адресу https://fantastic-swimmers.bandcamp.com/album/concerto-grosso-10.

2018

9 tks / 53 mins

(Vieranika Łoś – voc; Piotr Dąbrowski – perc,, noise instruments; Siarhiej Doŭhušaŭ – voc, hurdy-gurdy, sopilkas, reed; Viktar Siamaška – cl, fl, melodica, voc;).

Линк предоставил Виктор Семашко

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Польша
музыкальный стиль
авангард

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