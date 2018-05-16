Pedro Giraudo - Vigor Tanguero

Живущий в Нью-Йорке аргентинский басист и композитор Педро Жиродо сотрудничает с лейблом Zoho Records не первый год, но 2018-й в этом плане стал особенно урожайным, принеся сразу два новых альбома под логотипом этой компании. С одним из них, An Argentinian in New York, наш сайт уже знакомил читателей, этот обзор легко отыскать на сайте. Там композитор и аранжировщик Жирадо выступил в роли дирижера, руководя прославленным немецким оркестром WDR Big Band. Теперь знакомим вас с другим релизом, появившимся практически одновременно с An Argentinian in New York, он называется Vigor Tanguero.
Оба релиза объединяет музыка Педро Жиродо, но в остальном они существенно отличаются друг от друга. От буйства красок в биг-бэндовых оркестровках An Argentinian in New York мы переходим к не менее яркому, но камерному звучанию квартета. Для записи Vigor Tanguero Жиродо пригласил своих земляков, бандонеониста Родольфо Занетти и пианиста Эмилио Теубала, а также нью-йоркского скрипача, играющего академическую музыку с New York City Ballet Orchestra и Orpheus Chamber Orchestra Ника Даниэльсона. Интересно, что несколько композиций, например, Lapidario, Chicharitta и Con Un Nudo En La Garganta, часть сюиты Жиродо Desconsuelo Suite, присутствуют в обеих программах, что позволяет оценить нюансы того или иного варианта.
Возможно, я субъективен в силу симпатий к малым форматам, но Vigor Tanguero понравился больше. Да, и в том, и в другом случае джаз Жиродо очень близок к академической музыке, но в квартете, слушая соло и диалоги Даниэльсона (просто великолепный скрипач!) с Теубалом, наслаждаясь истинно аргентинским колоритом звучания бандонеона и оценивая, как сам Педро отлично держит ритм (обратите внимание, что ударника в этом составе нет), мне лично достоинства музыки Жиродо показались более отчетливыми, заметнее и ее связь с национальными традициями, прежде всего с музыкой Астора Пьяццолы. Как и в случае, с Астором, танго от Педро Жиродо в равной мере принадлежат и академическому искусству, и искусству импровизации. Каждая из композиций альбома имеет подзаголовок, показывающий какой танцевальный ритм, вальс, милонга или танго, в ней был взят за основу. И в каждой из них (на мой вкус, особенно эффектно в Chicharitta, La Rabiosa и в моей любимой Lapidario) Жиродо наделяет эту основу особым изяществом, элегантностью и глубиной.
Думаю, что если вас заинтересует музыка этого мастера, вам обязательно надо прослушать оба альбома, и Vigor Tanguero, и An Argentinian in New York. Только в этом случае музыкальный портрет Педро Жиродо будет полным. © & (p) 2018 Zoho Records 8 tks / 42 mins (Pedro Giraudo – b; Nick Danielson – vi; Rodolfo Zanetti – bandoneón; Emilio Teubal – p;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН