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Paul van Kemenade - Stranger than Paranoia
12.01.2019
Новый альбом хорошо знакомого нашим читателям голландского альт-саксофониста Пауля ван Кеменаде по структуре своей напоминает сразу две его недавние работы: альбом 2016 года A Kind Of… и большой бокс-сет из четырех дисков Master of Lyric. Selected Works 1977 – 2017, выпущенный в 2017 году. A Kind Of… был сборником записей, сделанных Паулем в 2015-2016 годах, а что касается бокс-сета, то тут уже название само говорит за себя: избранные работы сорок лет музыкальной карьеры. Вот и Stranger than Paranoia – это своеобразный музыкальный отчет Пауля ван Кеменаде о работе, проделанной в 2018 году, девять композиций, которые музыкант счел наиболее интересными из записанных им в Tafelberg Studio в Тилбурге. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и это не «годовой» а только «полугодовой» отчет, потому что все эти записи датированы февралем – июнем 2018 года.
Открывает альбом его титульная композиция Stranger than Paranoia. Это совершенно особое название, превратившееся в своего рода девиз всей творческой жизни ван Кеменаде. Пьесу эту Пауль сочинил очень давно. В 1993 году он основал у себя в Тилбурге фестиваль импровизационной музыки под тем же названием, который успешно проводит каждый год. Именно в рамках последнего фестиваля, в декабре 2018 года, ван Кеменаде и презентовал публике новый альбом со все тем же знаковым названием, а также клип на эту композицию.
Пьеса Stranger than Paranoia (то есть что-то вроде «Чуднее паранойи») и в самом деле необычна. Привычное для нового джаза развитие, где к голосу альт-саксофона лидера подключаются тромбон Люка Боудестейна и флюгельгорн Анджело Верплогена, неожиданно прерывает партия гитары в духе музыке фламенко. И таких необычных, подчас парадоксальных поворотов в музыке ван Кеменаде много. Из записей с этими же партнерами (обычно они играют вместе как Three Horns and A Bass) в альбом попали еще Hymns to whom it may concern и My Son K., причем в первой из этих композиций звучит еще и квазиакадемический вокал от квартета Capella Pratensis. Очень любопытными мне показались и три включенных в альбом дуэта: акустический с известным мастером новоджазового фортепьяно Джаспером ван’т Хофом (The Way She Looks), электро-акустический, где саксофон ван Кеменаде вступает в диалог с электроникой Ханса Тиммерманса (Empty Heart) и The Black Cocketoo - дуэт с бразильской барабанщицей Марией Португал, записавшей с ван Кеменаде и ван’т Хофом в 2017 году альбом Daytime Sketches, также знакомый нашим читателем. А вот еще один проект ван Кеменаде, не без юмора названный Double Sandwich мне ранее слышать не доводилось. Здесь партнерами Пауля выступают сразу два хэммонд-органа. Две пьесы этого проекта, включенные в альбом, дают основание надеяться, что этот «двойной сэндвич» можно будет поосновательнее «распробовать» в будущем. А пока «акционерное общество поклонников музыки Пауля ван Кеменаде» может принять к рассмотрению его отчет о проделанной в уже прошедшем году работе. Не сомневаюсь, «отчет» будет одобрен. © 2018 Buma / Stemra KEMO 9 tks / 46 mins (Paul van Kemenade – as with Louk Boudesteijn, Angelo Verploegen, Eric van der Westen, Eric Vaarzon Morel, Simone Sou, Wiro Mahieu, Capella Pratensis, Jasper van’t Hof, Carlo de Wijs, Arno Krijger, Chris Strik, Jeroen Doomernik, Hans Timmermans a.k.a. Budha Building, Maria Portugal;) Диск предоставил Paul van Kemenade Леонид АУСКЕРН
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