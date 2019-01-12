Paul van Kemenade - Stranger than Paranoia

Не перестаю удивляться потрясающей творческой активности Дэйва Либмэна. Один из самых выдающихся джазовых музыкантов современности, мастер, за плечами которого долгая карьера, в ходе которой он работал с Майлсом Дэвисом и Чиком Кориа, ...