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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Fay Claassen & WDR Big Band - Dutch Songbook

стиль:
17.12.2018

Fay Claassen & WDR Big Band - Dutch Songbook
Весьма прозрачна аллюзия в названии этого альбома. Конечно, его создатели намекают на Great American Songbook, длинный список американских джазовых стандартов, неисчерпаемый источник вдохновения для джазменов со всего мира. Позвольте, но почему свет клином сошелся только на американских стандартах? – решили голландская певица Фэй Клаасен и менеджеры немецкого WDR Big Band в ноябре 2015 года и взялись за подготовку совместного проекта с программой из музыки, сочиненной исключительно голландскими авторами. Опыт сотрудничества у них уже имелся: совместный альбом Sing! 2010 года, а потенциал для такой программы у обеих сторон был весьма велик.

Что такое биг-бэнд западногерманского радио долго объяснять не надо. Джазфэны ценят его, как один из самых сильных европейских джазовых оркестров. Фэй Клаасен – одна из самых лучших джазовых вокалисток в Нидерландах, двухкратный лауреат премии Edison Award (голландский вариант Грэмми). Репертуар для нового проекта Фэй отбирала из песен разных жанров, не только джазовых, сочиненных и аранжированных голландскими композиторами. Для ряда композиций английские тексты писали также голландские авторы. В итоге программу составили девять очень разноплановых песен.

Запись альбома проходила в Кельне, в формате живого концерта. Фэй привезла с собой в Германию инструментальное трио (фортепьяно, гитара, бас-гитара), и голландские музыканты, наверное, с энтузиазмом обнаружили в интернациональном составе WDR Big Band под управлением Торстена Мааса ряд своих земляков. Что сказать о результате? По-моему, он более, чем позитивен. Dutch Songbook – отличный альбом, в котором и певица, и инструменталисты, очень эффектно выложили на стол свои козыри.

Фэй Клаасен поет здесь на трех языках: английском (что привычно), голландском (впервые, как признается сама певица) и … языке скэта, которым она владеет виртуозно. Скэт в динамичной джазовой композиции Is Dit Alles– пожалуйста, скэт в лиричной песне балладного плана Dat Mistige Rooie Beest – не менее впечатляюще, наконец, скэт в Five Up High, атомной смеси блюза и рок-н-ролла – да, и тут выше всяких похвал. Клаасен – в первую очередь джазовая вокалистка, но она прекрасно исполняет и «голландский шансон» Aan De Amsterdamse Grachten, и лиричный романс Zonder Jou. Словом, ее диапазон возможностей очень широк. И WDR Big Band, и голландские гости-инструменталисты достойно поддержали певицу. Соло Матиса Седерберга на бас-тромбоне в Is Dit Alles, фортепьянная партия Кора Баккера в исполненной дуэтом Zonder Jou, слаженная работа духовых секций во всех остальных композициях выглядели очень ярко.

Буду рад знакомству и с другими работами Клаасен (Dutch Songbook стал ее девятым альбомом), а что касается WDR Big Band, то, может быть, вслед за Dutch Songbook последуют проекты German Songbook, Finnish Songbook, Swiss Songbook? Уверен, при наличии талантливой команды это было бы вполне реально!

© & (p) 2018 Challenge Records

9 tks / 66 mins

(Fay Claassen – voc; Cor Bakker – p; Peter Tiehuis – g; Theo de Jong – el.b; WDR Big Band: Andy Haderer, Wim Both, Rob Bruynen, Ruud Breuls, John Marshall – tp; Ludwig Nuss, Shannon Barnett, Andy Hunter, Mattis Cederberg – tb; Johan Hörlen, Karolina Strassmayer, Olivier Peters, Paul Heller, Jens Neufang – reeds; Hans Dekker – dr; Torsten Maas – conductor;)

Диск предоставил Hanns-Christian Gerth, Herzog Promotion

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Нидерланды
музыкальный стиль
кроссовер, мэйнстрим

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