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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Fer González - Mariachi – Mi Nombre Es Mexico

стиль:
15.05.2018

Fer González - Mariachi – Mi Nombre Es Mexico
Мексиканский фольклор немыслим без марьячи. Это слово, конечно, имеет перевод с испанского: «уличный певец», но давно уже стало нарицательным и не переводится, как и, к примеру, сомбреро – традиционный головной убор, который носят исполнители марьячи вместе с чарро, не менее традиционным нарядом мексиканского ковбоя. Все это можно увидеть на обложке издаваемого 25 мая британским лейблом ARC Music альбома известного в своей стране исполнителя музыки марьячи Фера (Фермина) Гонзалеса Mariachi – Mi Nombre Es Mexico. Ну, а что бы оценить саму музыку, конечно, надо послушать альбом.

Корни музыки марьячи уходят, естественно, в Испанию, в частности, в Андалузию, но годы придали ей яркий местный колорит. В инструментальном плане состав группы марьячи достаточно консервативен: это гитары, скрипки и трубы. Именно так и выглядит аккомпанирующий Феру Гонсалесу ансамбль. В самой музыки существуют несколько стилей исполнения. Для каждой из 16 вошедших в альбом песен он указан дополнительно. Фер Гонсалес поет материал трех стилистик – болЕро (это мы вслед за французами привыкли ставить ударение в этом слове на последний слог, испанцы же и латиноамериканцы делают ударение на слог второй), ранчеро (мексиканский вариант музыки кантри) и уапанго (музыка региона Уастека, объединяющего ряд современных мексиканских штатов). Огромное большинство песен Гонсалеса – это любовная лирика: воспевание красоты возлюбленной, серенады или другая сторона – оплакивание разлуки с любимой. В альбоме есть всего лишь пара исключений в этом плане – титульная Mi nombre es México («Меня зовут Мексика») – красочное воспевание национальных достоинств мексиканцев, México lindo y querido – еще одна патриотическая песня и, наконец, песня Pelea de Gallos, посвященная петушиным боям, любимому развлечению простонародья в штате Агуаскальентес, и ставшая музыкальной визитной карточкой штата.

Именно в этом штате родился Фер Гонсалес, представляющий миру народную музыку марьячи, которую он полюбил с раннего детства. В этой любви он не одинок. Марьячи очень популярна. На одной из центральных площадей Мехико, площади Гарибальди, установлены памятники самым известным исполнителям и там всегда выступает множество любительских ансамблей. Гонсалес поет музыку марьячи сравнительно недавно и памятника еще не заслужил, но, кто знает, у него все еще впереди…

Я никогда не любил мексиканские (как, впрочем, и других производителей) «мыльные оперы». Фальшь, слащавость, примитивизм. О музыке марьячи этого не скажешь, хотя и тут есть определенная театральность, а мексиканский темперамент доводит накал страстей до высшей точки. Но фальши тут точно нет – это подлинно народная музыка этой страны.

© & (p) 2018 ARC Music

16 tks / 48 mins

(Fer González - voc; Arnulfo Guzmán Muñoz- g; Rafael Navarro Guzmán - Mexican vihuela; Carlos Iván Campos – guitarrón; Jorge Martínez Jiménez, Armando Martínez Jiménez- vi;, Juan Pablo Martínez Esquivel, Armando Martínez Esquivel, Adolfo Josafat Martínez Esquivel – tp:)

Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Мексика

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