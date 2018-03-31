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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Sean Noonan - The Aqua Diva

стиль:
31.03.2018

Sean Noonan - The Aqua Diva
Американский ирландец Шон Патрик Нунан подобен Протею: в каждом новом проекте он иной и пристегнуть его творчество к какой-то определенной стилистике просто невозможно. Перед тем, как писать эти строки я полистал в Сети отзывы критиков о его музыке. С кем только его не сравнивают! Тут и Captain Beefheart, и Джон Зорн, и Gong, но чаще других называется имя Фрэнка Заппы. И в каждом таком сравнении есть какая-то частичка истины, но в целом Шон Патрик Нунан может быть сравним только с самим собой. В своих работах (а его дискография насчитывает уже два десятка альбомов) Нунан с легкостью и изяществом смешивает world music, авангардный рок, авангардную академическую музыку, джаз и все, чтопридет ему в голову в данный конкретный момент.

Родился этот необычный музыкант в Броктоне, Массачусетс, осваивал исполнительское мастерство в Berklee College of Music в Бостоне, а композиторское искусство - Aaron Copland Music School в нью-йоркском Куинсе. С 1999 года он постоянно работает в Нью-Йорке, первоначально найдя общий язык с музыкантами из авангардных кругов, группировавшихся вокруг клуба Knitting Factory. Нунан играл панк-джаз с трио THE HUB, работал в дуэте с последним гитаристом Лу Рида Арамом Баджакяном, создал удивительный афро-кельтский проект с малийским гриотом Абдуллаем Диабате, выпускал сольные альбомы для голоса и ударных. Из его проектов последних лет можно отметить Memorable Sticks, навеянный легендами о краснолюдках (гномах) и их сокровищах в польской гигантской соляной шахте Величка и рок-оперу Zappanation для оркестра из 13 человек и хора, отдающую дань музыке Фрэнка Заппы и Эдгара Варезе. Среди партнеров Нунана были Марк Рибо и Джамаледдин Такума, Малкольм Муни и Мэтт Мэнери.

В новейшем проекте The Aqua Diva, записанном в апреле прошлого года в Бруклине, неугомонный Нунан так же фантастически изобретателен и эклектичен, как обычно. На этот раз он работал в трио с басистом Питером Битенцем и пианистом Алексом Марчелло, ранее сотрудничавшим с Юсефом Латифом. Альбом назван по имени одного из персонажей растворенной в альбоме (четыре трека из десяти) мыльной оперы. Треки эти вовсе не следуют последовательно друг за другом, да и вообще проследить нить сюжета без помощи текстов стихов Шона достаточно сложно. Есть в альбоме и другие «ударные» ( извините за невольный каламбур, учитывая, что основной инструмент Нунана – это как раз ударные) треки – например, Don Knotts, посвященный покойной телезвезде, или «библейский» джаз-роковый опус Elijah Rocks. По звучанию надо выделить, конечно же, Алекса Марчелло – это действительно очень сильный пианист, идеально, на мой взгляд, отвечающий музыке Нунана. А сам Шон Патрик столь же непредсказуем и свободен в своем самовыражении, как обычно. Вокалист, ударник, но, прежде всего, композитор, не желающий признавать никаких рамок (и вот тут, пожалуй, его главное сходство с Заппой) – таков Нунан, и если ранее вы его не слышали, то The Aqua Diva – отличный повод для необычного знакомства.

© & (p) 2018 Sean Noonan Music 7

10 tks / 51 mins

(Sean Noonan – dr, voc; Alex Marcelo – p; Peter Bitenc – b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер

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