Saint Sadrill - Pierrefilant

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
""
""
на главную новости о проекте, реклама "" получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
"" печать
"" сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Saint Sadrill - Pierrefilant

стиль:
07.11.2018

Saint Sadrill - Pierrefilant
Весной этого года, благодаря любезности Жюльена Фернандеса из 5ive Roses Press, сайт знакомил вас с релизом французского лейбла Dur et Doux - интереснейшим дебютным альбомом коллектива из Лиона Piniol, выдержанным в прог-роковой стилистике альбомом Bran Coucou. На календаре осень. И – словно déjà vu – вновь линк от Фернандеса, вновь лейбл с забавным названием Dur et Doux («Жесткое и Мягкое»), вновь Лион, вновь дебют и даже вновь прог-рок, только это уже Saint Sadrill с альбомом Pierrefilant.

Saint Sadrill – новый проект певца, саксофониста, композитора и импровизатора Антуана Мерме (р. 1987). Есть у него и целый ряд других проектов: CHROMB!, The very big experimental toubifri orchestra, есть изданные альбомы. В рамках Saint Sadrill Мерме выступает в роли автора всех композиций и певца. После почти двухлетней концертной практики коллектив записал альбом Pierrefilant за два дня в конце января 2018 года. После продолжительной работы с записью альбом увидел свет под логотипом Dur et Doux 2 ноября.

Saint Sadrill – электро-акустический септет довольно нестандартного состава. Здесь много электроники, гитара, бас, ударные, но особо я выделил бы обеих представительниц прекрасного пола – играющую на клавишных и синтезаторе Анни Куилье и вибрафонистку и перкуссионистку Мелиссу Ачиарди, а также самого Мерме. Мало того, что инструментарий коллектива уже привлекает изяществом звуковой палитры, что Saint Sadrill создает во всех десяти треках довольно большого по времени звучания альбома в высшей степени необычную, немного таинственную, очень пластичную, легко переходящую от всплеска энергии (отсюда это стилизованное извержение вулкана на обложке?) к медитативной сосредоточенности ауру, но главное внимание слушателя «держит» голос Антуана Мерме. Его манера пения тоже весьма необычна (вынужден опять употребить этот термин). Иногда это полудекламация, порой Антуан резко забирается в верха, причем делает это, как цирковой артист? идущий по проволоке: кажется он вот-вот «упадет», собьется на фальцет, но этого так и не происходит, и Мерме плавно «съезжает» вниз, чтобы начать новое восхождение. Такой стиль пения создает дополнительное напряжение в композиции, прямо-таки заставляет неотрывно следить за ее развитием.

А композиции весьма сложны и разнообразны. Большая стартовая Waiting For Him (одиннадцать с половиной минут звучания) несет в себе что-то от религиозного псалма, Kiss Song отдает психоделией, We Gave You A Smile начинается пением Мерме без аккомпанемента, и лишь потом вибрафон, гитара, клавишные, ударные и электроника мощно поддерживают голос своего фронтмена. Пожалуй, наиболее сильное впечатление на меня произвели, помимо указанных, еще три композиции: To Go To Go To Go, двадцатиминутный финальный эпик Happy Humans и Building Lampshades, композиция, в которой наиболее четко высветились преследовавшие меня весь альбом мысли о схожести концепции организации звука у Saint Sadrill с лучшими, классическими образцами британского прог-рока – разумеется, Pink Floyd, конечно же Gentle Giant, и даже Procol Harum (хоть и без органа). На мой взгляд, Pierrefilant – это прог-рок самой высокой пробы, причем со свежими оригинальными идеями, звуком и придающими особую «изюминку» элементами чисто джазовой импровизации. Ансамбль Saint Sadrill стал для меня приятным открытием, а его дебютный альбом – самым интересным образчиком прог-рока из тех, которые довелось услышать в этом году.

© & (p) 2018 Dur et Doux

10 tks / 68 mins

(Melissa Acchiardi – vibe, perc; Lionel Aubernon – dr, electronics; Lucas Herzberg – b; Antoine Mermet – voc; Anne Quillier – keyb, synth; Vincent Redoux – g;)

Линк предоставил Julien Fernandez, 5ive Roses Press

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
прог-рок

Еще из раздела издано в 2018г.

""

Jay Rodriguez - Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Колумбия, США
Признаюсь, был очень удивлен, когда обнаружил, что известный, разменявший уже пятый десяток, саксофонист, неоднократный номинант Грэмми Джей Родригес альбомом Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola только открывает свою ...
подробнее
07.11.2018
""

Jeff "Siege" Siegel Quartet - London Live

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Австрия, США
Новый, второй по счету, альбом квартета известного американского ударника Джеффа «Сиге» Сигеля выходит на Artist Recording Collective в сентябре 2018г. Первый их альбом, King Of Xhosa, с участием южноафриканского трубача Фейя ...
подробнее
07.11.2018
""

Jeff Rupert & Richard Drexler - R & D

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Имена Джеффа Руперта и Ричарда Дрекслера уже появлялись на наших электронных страницах, в чем легко удостовериться, воспользовавшись функцией «Поиск». В этой связи биографические подробности я опускаю. Скажу только, что их дуэт ...
подробнее
07.11.2018
"" © 2018
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com