Saint Sadrill - Pierrefilant

Весной этого года, благодаря любезности Жюльена Фернандеса из 5ive Roses Press, сайт знакомил вас с релизом французского лейбла Dur et Doux - интереснейшим дебютным альбомом коллектива из Лиона Piniol, выдержанным в прог-роковой стилистике альбомом Bran Coucou. На календаре осень. И – словно déjà vu – вновь линк от Фернандеса, вновь лейбл с забавным названием Dur et Doux («Жесткое и Мягкое»), вновь Лион, вновь дебют и даже вновь прог-рок, только это уже Saint Sadrill с альбомом Pierrefilant.
Saint Sadrill – новый проект певца, саксофониста, композитора и импровизатора Антуана Мерме (р. 1987). Есть у него и целый ряд других проектов: CHROMB!, The very big experimental toubifri orchestra, есть изданные альбомы. В рамках Saint Sadrill Мерме выступает в роли автора всех композиций и певца. После почти двухлетней концертной практики коллектив записал альбом Pierrefilant за два дня в конце января 2018 года. После продолжительной работы с записью альбом увидел свет под логотипом Dur et Doux 2 ноября.
Saint Sadrill – электро-акустический септет довольно нестандартного состава. Здесь много электроники, гитара, бас, ударные, но особо я выделил бы обеих представительниц прекрасного пола – играющую на клавишных и синтезаторе Анни Куилье и вибрафонистку и перкуссионистку Мелиссу Ачиарди, а также самого Мерме. Мало того, что инструментарий коллектива уже привлекает изяществом звуковой палитры, что Saint Sadrill создает во всех десяти треках довольно большого по времени звучания альбома в высшей степени необычную, немного таинственную, очень пластичную, легко переходящую от всплеска энергии (отсюда это стилизованное извержение вулкана на обложке?) к медитативной сосредоточенности ауру, но главное внимание слушателя «держит» голос Антуана Мерме. Его манера пения тоже весьма необычна (вынужден опять употребить этот термин). Иногда это полудекламация, порой Антуан резко забирается в верха, причем делает это, как цирковой артист? идущий по проволоке: кажется он вот-вот «упадет», собьется на фальцет, но этого так и не происходит, и Мерме плавно «съезжает» вниз, чтобы начать новое восхождение. Такой стиль пения создает дополнительное напряжение в композиции, прямо-таки заставляет неотрывно следить за ее развитием.
А композиции весьма сложны и разнообразны. Большая стартовая Waiting For Him (одиннадцать с половиной минут звучания) несет в себе что-то от религиозного псалма, Kiss Song отдает психоделией, We Gave You A Smile начинается пением Мерме без аккомпанемента, и лишь потом вибрафон, гитара, клавишные, ударные и электроника мощно поддерживают голос своего фронтмена. Пожалуй, наиболее сильное впечатление на меня произвели, помимо указанных, еще три композиции: To Go To Go To Go, двадцатиминутный финальный эпик Happy Humans и Building Lampshades, композиция, в которой наиболее четко высветились преследовавшие меня весь альбом мысли о схожести концепции организации звука у Saint Sadrill с лучшими, классическими образцами британского прог-рока – разумеется, Pink Floyd, конечно же Gentle Giant, и даже Procol Harum (хоть и без органа). На мой взгляд, Pierrefilant – это прог-рок самой высокой пробы, причем со свежими оригинальными идеями, звуком и придающими особую «изюминку» элементами чисто джазовой импровизации. Ансамбль Saint Sadrill стал для меня приятным открытием, а его дебютный альбом – самым интересным образчиком прог-рока из тех, которые довелось услышать в этом году. © & (p) 2018 Dur et Doux 10 tks / 68 mins (Melissa Acchiardi – vibe, perc; Lionel Aubernon – dr, electronics; Lucas Herzberg – b; Antoine Mermet – voc; Anne Quillier – keyb, synth; Vincent Redoux – g;) Линк предоставил Julien Fernandez, 5ive Roses Press Леонид АУСКЕРН