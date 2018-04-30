Saor Patrol - Battle Of Kings

Это будет не совсем обычный обзор, потому что речь идет о не совсем обычной работе. Я даже затрудняюсь сказать, чему он посвящен в большей степени: музыке или истории. Скорее всего, ни тому, ни другому, а рассказу о потрясающей верности человека делу сохранения исторической памяти и традиций своего народа.
Все началось, когда в возрасте 15 лет шотландский юноша по имени Чарли Аллан услышал, как учитель на школьном уроке истории, уделив несколько минут скоттам и пиктам, сразу перешел к завоеванию Англии норманнами. Чарли был обескуражен: неужели история Шотландии не заслуживает большего? Ответ он нашел в библиотеках, а найдя, посвятил всю свою дальнейшую жизнь борьбе за сохранение и популяризацию богатейшей истории и культуры своей страны. Аллан вместе с группой энтузиастов основал Clanranald Trust for Scotland, общество, занявшееся реконструкцией развалин старинной крепости в Кэррон Вэлли. Члены общества вложили в этот проект более 2 миллионов фунтов собственных денег, и сегодня средневековая укрепленная деревня Дункаррон стал одним из важных туристических центров и местом съемок многих исторических фильмов. Откуда взялись деньги? Из еще двух его проектов. Аллан с группой единомышленников основал также Combat International, группу по изучению и реконструкции средневековых боевых искусств. С командой из 22 коллег он участвовал в съемках крупнейших исторических блокбастеров: «Гладиатор», «Король Артур», «Робин Гуд», «Последний рыцарь» и других, самая свежая его работа в кино – «Король вне закона» о Роберте Брюсе. Наконец, в 1999 году Аллан основал музыкальную группу Saor Patrol.
Слово Saor происходит от гэльского saorsa – «свобода». Аллан самостоятельно освоил секреты игры на шотландской волынке. Ее звучание вместе со звучанием нескольких барабанов и электрогитары стало основой музыки группы, сочетающей фольклор и рок. Кельтский рок – так часто именуют музыку Saor Patrol. Группа записывает альбомы, с успехом выступает во многих странах, особенно ее любят в Германии (даже буклет альбома Battle Of Kings сделан на английском и немецком языках). Battle Of Kings – самый свежий альбом группы, непосредственно связанный с фильмом «Король вне закона», но это не саундтрек, их объединяет общая тема, тема борьбы за независимость Шотландии в конце XIII – начале XIY века. Ее вели сначала Уильям Уоллес, а потом Роберт Брюс против английских захватчиков – Эдуарда I Длинноногого, а затем его сына Эдуарда II. В 1314 году Брюс разбил Эдуарда II при Бэннокберне и стал королем Шотландии Робертом I.
На красочной обложке альбома схватились в смертельной схватке Лев и Единорог, геральдические символы Англии и Шотландии (не менее красочен, кстати, и буклет к альбому, где много фотографий участников Saor Patrol, естественно в килтах. Особенно харизматичен сам Аллан – высокий, длиннобородый и длинноволосый, словно шагнувший на эти фотографии прямо из Средних Веков, подстать ему и другие музыканты, все участники и Clanranald Trust for Scotland, и Combat International). Программа альбома не следует также каким-то хронологическим перепитиям той давней истории. Это свободные зарисовки разных сторон той эпохи. Тут и The Chase: история о том, что нельзя никогда терять надежду - разбитый кланом МакДугаллов, молодой Роберт Брюс скрывается от врагов, и Rebels Rising: Брюс убивает своего соперника Джона Комина, и Stirling Craig – место, где собирал свои силы Уильям Уоллес, прежде, чем разбить англичан у Стирлинга, и Bog Trotter – гимн партизанским методам борьбы Брюса с английской армией. А рядом – жутковатая The Whipping Post – о пытках пленных, Battlefield Blues – о предчувствиях солдат перед боем, Copper Tun – о знаменитом шотландском виски, куда же без него! Гитара - барабаны – и прежде всего волынка, в разных темпах, с разным настроением, но неизменно воодушевляюще – так выглядит музыка альбома. На фоне инструментальной программы, есть и одна вещь с вокалом: в Aftermath (Battle of the Field of Shirts) поет голландец Вильям ван дер Лаан. Все композиции сочинили Аллан и гитарист Стив Леггет, за исключением широко известной традиционной темы Amazin’ Grace, звучащей в аранжировке Saor Patrol. Знаменитый Лемми из группы Motörhead так охарактеризовал Аллана и его коллег: «Motörhead фолка». Думаю, дальнейшие комментарии просто не требуются. © 2018 ARC Music 12 tks / 62 mins (Charlie ‘Chick’ Allan – bagpipes; Mark Monaghan, Kevin Johnston, Andre Zeuner – dr; Steve Legget – el. g; William Van Der Laan – voc (tk 5);) Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music Леонид АУСКЕРН