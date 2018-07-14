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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Scott Petito - Rainbow Gravity

стиль:
14.07.2018

Scott Petito - Rainbow Gravity
Джек ДеДжонетт, Боб Минцер, Майк Майниери, Рэйчел Зет… Этот перечень имен выглядит, как список победителей в опросе на тему «лучший джазмен мира» по разным номинациям, но на самом деле это не так. Это список участников проекта Rainbow Gravity, которых собрал вместе Скотт Петито, басист и композитор, продюсер и звукоинженер, участвоваший во множестве записей, преимущественно в сфере фолк-рока и джаза. Он работал с наиболее известными людьми в этих направлениях – от Пита Сигера и The Band до Чика Кориа и Джона Скофилда. Сам Петито участвует также в политико-поэтической рок-группе The Fugs. Но в своем собственном, втором по счету проекте, где девять из десяти композиций сочинил он сам, а единственный кавер Lawns написан Карлой Блей, Скотт обратился к музыке фьюжн, причем в ее самом классическом варианте: времен первых экспериментов Дэвиса и раннего творчества МакЛафлина, Кориа и Weather Report. В собранном им для этого проекта блестящем составе немало звезд, ярко воссиявших именно в то время.

Не знаю достоверно, с чем связано название альбома – с термином из современной теоретической физики, пытающейся увязать в одно целое идеи квантовой теории и теории относительности, или со знаменитым романом Томаса Пинчона, но «Радуга тяготения» вполне коррелируется и с созвездием музыкантов экстра-класса, «притянутых» в этот проект Скоттом Петито. Разумеется, в разных треках – разный состав, но уровень исполнения чувствуется уже по стартовому Sly-Fi, с отличным саксофоном Минцера, переливами клавиш Дэвида Сансьюза и выразительными линиями баса автора музыки и лидера проекта. Во всех трех пьесах, где играет Майк Майниери (Balsamic Reduction, Rainbow Gravity и Lawns), его вибрафон вносит особую, изысканную красоту в общий саунд ансамбля. Про ударников вообще трудно говорить без восклицательных знаков: тут присутствует целый парад знаменитостей – не только ДеДжонетт, но и Питер Эрскин, и Омар Хаким, и Саймон Филипс – и каждый хорош по-своему. Особо я выделил бы и в этом плане, и в альбоме целом, два трека: Dark Pools и Cymbal Bells, где звучит только дуэт баса и ударных, Скотта Петито и Джека ДеДжонетта. Трудно не восхититься и свободными импровизациями Петито, и тонкостью и чуткостью его партнера, мгновенно отзывающегося на каждое движение Скотта и, в свою очередь, властно приковывающем внимание своей игрой на ударных. А владение Петито техникой игры на бас-гитаре пикколо вызывает большое уважение.

Если вы любите старый добрый джаз-рок, то этот альбом просто создан для вас. Если вы хотите посмаковать игру больших мастеров, то и тут Rainbow Gravity – к вашим услугам.

© & (p) 2018 Planet Arts Records

10 tks / 63 mins

(Scott Petito – b, piccolo b; Jack DeJohnette, Peter Erskine, Simon Phillips, Omar Hakim – dr; Bob Mintzer – sax; Mike Mainieri – vibes; Rachel Z, David Sancious, Warren Bernhardt – keyb; Chris Pasin – tp; David Spinozza – g; Bashiri Johnson – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

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