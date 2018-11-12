Tony Koch and the AltNews Band - Funk Jazz from Planet Earth

«Фанк-джаз с планеты Земля» - название, конечно, броское, да и возражать по существу не приходится: разумеется, с планеты Земля, не с Нептуна же. Но если быть чуть более точным, то он из Канады, из провинции Британская Колумбия, а уж совсем точно – из Ванкувера. Что же касается первой части названия, то тут уточнения могут быть минимальными: действительно джаз, действительно фанк, вот разве что кто-то, в сообразности со своими вкусами, прилепит к новой работе Тони Коха и его AltNews Band дополнительные ярлычки «фьюжн» или «smooth jazz», которые тоже будут уместными.
Для AltNews Band это уже второй альбом, первый, Uber Chill, был сделан в похожем стиле. Гитарист и композитор Тони Кох, лидер коллектива, - опытный музыкант, выступавший в различных коллективах, а также занимающийся преподавательской деятельностью. Не менее опытны и другие участники квинтета: барабанщик Бобби Руджьеро, например, много лет работал с Ваном Моррисоном, а среди партнеров мультиинструменталиста Майлса Блэка были такие люди, как Марк Мерфи, Шейла Джордан и Лью Табакин.
Все композиции альбома – авторские и многие с «говорящими» названиями, вроде Pop Ballad, Push Pop или Uber Funk. Кох и его партнеры предпочитают музыку динамичную, но достаточно сложную по структуре. Сам Кох, Блэк, а также саксофонист Кемпбелл Рига – основные солисты квинтета, вдобавок часто вступающие в «обмен мнениями» друг с другом. В финале пьесы Africa Rising продолжительную сольную партию выдал и барабанщик Руджьеро. Кстати, это одна из наиболее оригинальных композиций альбома, в которой можно услышать и латинские, и карибские, и, конечно же, африканские мотивы. Так что, название альбома Funk Jazz from Planet Earth может иметь еще и этот подтекст.
А слушать его можно в любой обстановке: и отвлекшись от других дел, и совмещая прослушивание с иной деятельностью. Вот только за рулем я бы рекомендовал быть с этой музыкой поосторожнее. Заразительный драйв канадского ансамбля чисто инстинктивно может привести к невольному превышению скорости…© & (p) 2018 TK Music 10 tks / 61 mins (Tony Koch – g; Campbell Ryga – sax; Miles Black – p, keyb; Miles Hill – b; Bobby Ruggiero – dr;) Линк предоставлен RDX Promo Леонид АУСКЕРН