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trio WoRK - trio WoRK
29.10.2018
Трое очень опытных, уже много повидавших и много с кем поигравших музыкантов из Лос-Анджелеса собрались вместе – и обнаружили, что, как говорит гитарист Том Риццо, они прекрасно чувствуют пульс друг друга. Так появился коллектив trio WoRK, «чудесный и неожиданно приятный способ создавать музыку вместе», по словам того же Риццо.
Сам он играл ранее и с Брайаном Уилсоном, и с Мейнардом Фергюссоном, и с Blood, Sweat & Tears, работал для кино, радио, телевидения. Пересекался Риццо при этом и с басистом Кеном Уайлдом, одним из основателем группы Seawind, участником записей с Тирни САттон и биг-бэндом Клэйр Фишер, участником выступлений с Теренсом Бланчардом, Дайаной Ривс, Дэйвом Веклем. Сюзан Кребс – не только джазовая вокалистка, ученица Сью Рэйни и Шейлы Джордан, организатор и руководитель нескольких проектов, но и актриса по образованию, участница ряда театральных постановок.
Десятитрековый дебютник нового проекта, названный просто trio WoRK, - камерная, скромная работа, вряд ли рассчитанная на попадание в списки самых популярных, но у меня после прослушивания осталось такое приятное «послевкусие», что подумалось: именно такими работами и жив джаз. Гитара, бас и голос – даже без ударных. Понятно, что задачи, стоявшие перед Кеном Уайлдом, усложнились, но он справился с ними как нельзя лучше. Гитара Риццо порой выходит на авансцену, сменяя голос Сюзан Кребс. Но главная «изюминка» - это все же вокал. Десять композиций, составивших альбом – это в основном старые джазовые стандарты плюс одна классическая босса-нова от Жобима (How Insensitive), один не менее классический блюз (Never Had the Blues at All) и джазовая интерпретация битловской песни Eleanor Rigby. При этом, кажется Eleanor Rigby – самая «молодая» по времени написания композиция в альбоме. Ну и что? Кребс, напомню, актриса по образованию, так проживает своим голосом сюжет каждой песни, что все звучит очень свежо, интересно, искренее и – будто только для тебя. Спасибо trio WoRK за джаз, над которым не властно время. © 2018 10 tks / 42 mins (Ken Wild – b; Tom Rizzo – g; Susan Krebs – voc;) Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music Леонид АУСКЕРН
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