Tony Kofi and The Organisation - Point Blank

Колоритный образчик качественного британского мэйнстрим-джаза. Тони Кофи, афроанглийский уроженец Ноттингема с ганскими корнями, является сегодня одним из лучших британских джазменов. Дважды, в 2005 и 2008 годах он становился обладателем джазовых премий ВВС, есть у него и много других престижных наград. Выступая, как на родине, так и за океаном, он сотрудничал с такими звездами, как Орнетт Коулмен, Дэвид Мюррей, Сэм Риверс, Абдулла Ибрахим, Кортни Пайн и другими. Кофи – мультиинструменталист, он играет на всех видах саксофонов и на флейте. Правда, в этой сессии, состоявшейся в 2017 году, он ограничился только баритон-саксофоном. Группа The Organisation известна на британской сцене с 2000-х годов, а с Кофи музыканты впервые сыграли вместе еще в 2010-м и давно уже знают, что говорят на общем джазовом языке. Совместный проект Point Blank будет издан лондонским лейблом The Last Music Company в самом конце августа 2018 года.
Уже с первых секунд звучания Minor League от Дьюка Пирсона, стартовой композиции альбома, мощный и сочный звук инструмента Тони Кофи покоряет. Отличная техника и выразительное звучание этого саксофониста будут с вами до конца альбома. А в этой композиции вслед за его сольной партией выдает свое соло гитарист Саймон Фернсби, а затем в дело вступает орган Пита Уиттекера. Принцип чередующихся сольных партий будет продолжен и в других треках. Любопытно, что в программе не нашлось места собственным сочинениям участников проекта. Вся она составлена из пьес известных мэтров джаза и джазовых переложений подзабытых хитов, вроде финишной композиции Ode to Billie Joе, прогремевшей в 1967 году готической баллады кантри-вокалистки Бобби Джентри.
Естественно, что характер композиций повлиял на размеры пространства самовыражения того или иного музыканта. Скажем, в пьесах гитаристов Пата Мартино (Cisco) и Веса Монтгомери (Full House) много солирует Саймон Фернсби, а в композициях королей Хэммонда L S Blues от Д-ра Лонни Смита и Ready and Able от Джимми Смита им салютует Уиттекер. Но при этом каждая из композиции – отнюдь не бенефис того или иного инструмента. Так, на мой взгляд, одну из наиболее ярких своих партий Кофи отыграл именно в Full House, а если говорить о взаимодействии саксофона и органа, то оно, опять-таки субъективно, показалось мне лучшим в пьесе МакКой Тайнера Search for Peace. Единственная же в альбоме пьеса с бразильским колоритом (Bossallegro Пеппера Адамса) стала настоящим парадом-алле всех участников, включая ударника Пита Кейтера. Вообще же интонаций блюза в этом альбоме гораздо больше, чем латины. Тони Кофи и его коллеги представляют публике очень динамичную, сонористически богатую и насыщенную драйвом смесь соул-джаза с классическим пост-бопом. Пять звездочек (если бы у нас было принято их расставлять)! © & (p) 2018 The Last Music Company 11 tks / 64 mins (Tony Kofi – bars; Pete Whittaker – Hammond org; Pete Cater – dr; Simon Fernsby – g;) Линк предоставила Lisa Best, The Last Music Company Леонид АУСКЕРН