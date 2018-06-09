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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Flavio Silva - Break Free

стиль:
09.06.2018

Flavio Silva - Break Free
Break Free – второй альбом молодого бразильского гитариста и композитора Флавио Сильвы. Этот музыкант начинал работать в джазе у себя на родине, а затем продолжил карьеру в Нью-Йорке, где его ментором стал такой известный джамен, как саксофонист Антонио Харт, сегодня очень высоко оценивающий талант Сильвы. Флавио играет в ведущих клубах Нью-Йорка, делил сцену со многими знаменитостями, выступал на целом ряде крупных джазовых фестивалей в Европе (Нидерланды, Украина, Швейцария).

Новый альбом Сильва записывал со своим квартетом, в который вошли опытный тенор-саксофонист Симус Блэйк, басист Алекс Айяла и ударник Кертис Новосад. Состав пестр, как и мир нью-йоркского джаза: Айяла по происхождению пуэрториканец, а Блэйк и Новосад – канадцы, причем Симус хоть и вырос в Канаде, но родился в Англии. В нескольких треках к ансамблю присоединялись гости: клавишник Джеймс Фрэнсис и вокалист Майкл Майо.

За исключением одного кавера (Samba e Amor бразильца Чико Буарке), все композиции альбома написаны самим Флавио Сильвой. Это достаточно сложная и очень зрелая музыка мэйнстримового толка. Отдельные вещи альбома расцвечены этническими мотивами разного происхождения. Я имею ввиду стартовый трек с красноречивым и не требующим пояснений названием Africa, а также бразильские (вполне естественные для музыканта из этой страны) интонации в Royal Song с силлабическим вокалом Майо и, конечно же, Samba e Amor, где чувственное звучание саксофона Блэйка заслуживает самых больших похвал. Коль уж зашла речь о партнерах Сильвы, отмечу еще и Айялу с его развернутым соло в Next Chapter. Сам Сильва в качестве гитариста хорош везде, но особенно мне понравилась его игра в титульной комползиции, а также в Prayer #2. Техника и мысль у Сильвы отлично сопрягаются друг с другом и неотделимы друг от друга, что бывает, увы, не всегда. Ранее слышать этого музыканта мне не доводилось, но, судя по Break Free, в его лице бразильский джаз может получить второго Лауриндо Альмейду, правда, чуть более ориентированного на интернациональное звучание и чуть менее – на сплав джаза и самбы.

© 2018 Flavio Silva

8 tks / 52 mins

(Flavio Silva – g; Seamus Blake – ts; Alex “Apollo” Ayalla – b; Curtis Nowosad – dr; with James Francies – p, Rhodes; Michael Mayo – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Канада, Пуэрто-Рико, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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