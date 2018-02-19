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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Andrew Gould - First Things First

стиль:
19.02.2018

Andrew Gould - First Things First
Когда саксофонист доходит до полуфинала конкурса имени Телониуса Монка (это случилось с Эндрю Гулдом в 2013 году), это говорит о его классе довольно веско. В своем родном Нью-Йорке Эндрю пользуется заслуженным уважением со стороны коллег. Он играл со многими великанами – достаточно вспомнить Фаддиса, Роуни, Гольсона, Санабриа. Гульд играет фанк-джаз в группе Nuf Said, работает в септете и биг-бэнде пианиста Стивена Фейфке, участвует в других проектах разной направленности и выступает с собственной группой, для которой сам сочиняет музыку. Как считает Гульд, чтобы преуспевать на нью-йоркской сцене, надо быть гибким, уметь играть все, но стараться сохранять при этом собственный голос.

Голос его саксофону ставили Джон Колтрейн и Джо Хендерсон – два любимых музыканта Гульда, а насколько у него выработаны собственные интонации, можно судить по дебютному альбому музыканта First Things First. Записал он его с квартетом, в котором играет тот же Фейфке, в двух треках партнером его саксофона выступает труба Скотта Вендхольта, одного из любимых трубачей Эндрю, а в одном треке звучит и вокал – певица Юанна Винту очень эффектно исполняет композицию Гульда On a Darker Moon. Эндрю является автором почти всех композиций альбома – лишь стартовый трек The Goulden Ratio написал Стивен Фейфке.

Музыка Гульда это преимущественно straight ahead jazz, в котором музыкант чувствует себя особенно комфортно, однако, в таких треках, как Cool Off и R Train ощущаются фанковые интонации, что только прибавляет динамики ровному и сильному альбому. Мне понравился звук альт-саксофона Эндрю, очень достойно выглядят и фортепьянные брэйки Фейфке, а в композиции, давшей альбому название хорошее соло получил и басист Марко Панасья. Сам Гульд называет своей любимой композицией в альбоме 7am. Я же затрудняюсь выделить здесь какой-то пик. First Things First я бы сравнил с ровной и высокой горной грядой, имея ввиду и качество музыки, и уровень исполнения. Дебютный альбом нью-йоркскому саксофонисту и композитору явно удался. Эндрю Гульду есть что сказать, и говорит он очень убедительно.

© & (p) 2018 Outside In Music

10 tks / 68 mins

(Andrew Gould – as, ss, FX pedals; Steven Feifke – p, Fender Rhodes; Marco Panascia – ac.b, el.b; Jake Goldbas – dr, perc; Ioana Vintu – voc (tk 7); Scott Wendholt – tp (tks 2, 6);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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