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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Michael C. Lewis - Intimate Journey

стиль:
16.11.2018

Michael C. Lewis - Intimate Journey
«Его музыка свежа и при этом узнаваема. Она переносит вас в прошлое и будущее одновременно», - так интригующе пресс-релиз оценивает новый альбом американского трубача, вокалиста и композитора Майкла Си Льюиса Intimate Journey. Для музыканта, родившегося в Хьюстоне, Техас и выпускника колледжа Беркли и Нью-Йоркского университета Льюиса это уже не первая работа. В его портфолио уже есть один альбом Reflection (2010), есть ангажементы в ведущих клубах Нью-Йорка и гастроли в самых разных странах мира, есть опыт выступлений с Фэроа Сандерсом, Патти Лабель, Фрэнком Лэйси, Уилсоном Пикетом, Айзеком Хэйсом. Как видите, в этом списке чередуются имена видных представителей джаза и музыки соул. Очевидно, этот опыт повлиял на выбор Майклом в качестве основной стилистики смеси этих направлений с добавлением элементов и фанка, и смус-джаза, так же, как увлечение игрой Майлса Дэвиса, Ли Моргана и Клиффорда Брауна сказалось на его собственной технике и музыкальной философии.

Титульную композицию Intimate Journey Си Льюис разместил ровно в середине своей новой программы. Здесь, как и в Miles To Go, он сам записал партии всех инструментов и собственный вокал в духе музыки соул. А «окаймляют» программу, явно сознательно, две композиции с похожими названиями и с одинаковым составом сайдменов: Houston Nights и Houston Knights. Родной город он вспоминает в первом случае ярким, но меланхоличным звуком трубы, вступающим в контрапункт с заводным ритмом пьесы, а во втором – вокальной партией в собственном исполнении. В обоих треках на акустическом фортепьяно солирует также Альва Нельсон, музыкант тонкий и отлично чувствующий своего лидера. Очень интересен и дуэт Си Льюиса с альт-саксофонистом Уолтером Бисли в Reasons: тут труба лидера откликается на зов саксофона и вступает затем с ним в диалог, передавая эстафету также флюгельгорну. Есть в программе и ремикс этой же пьесы, уже без Бисли, но зато с засурдиненой трубой. Что касается грува, то он присутствует во всех без исключения треках альбома, достигая апогея, пожалуй, в Expressive Lee.

В общем, слушать Майкла Си Льюиса определенно не скучно. Это знающий себе цену мастер, сознательно выбравший симбиоз джаза и соул, сознательно балансируюший на тонкой тропе между коммерческой привлекательностью и творческим поиском в своей музыке. Судя по Intimate Journey, у него это неплохо получается.

© & (p) 2018 Cybervision Entertainment

11 tks / 51 mins

(Michael C. Lewis – tp, flg, keyb, voc; Andrei Carrier (tks 1,9,11), Billy “Spaceman” Patterson (tks 2.3,7,8,10) – g; Alva Nelson – p (tks 1,11); Jermaine “Beatdown” McQueen – dr (tks 1,11); Walter Beasley – as (tk 2); Gerald Trottman – keyb (tks 2,4,10); Victor Wise – dr programming (tk 3);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз, фанк, хард-боп

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