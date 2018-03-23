Michalis Terzis & Vasilis Skoulas - A Tribute to Greece

Если говорить не о музыковедах, то, возьму на себя смелость утверждать, широкая публика во всем мире открыла для себя греческую музыку в середине 60-х благодаря фильму «Грек Зорба» с музыкой Микиса Теодоракиса и ритмами сиртаки. Этот композитор во многом дал толчок и карьере одного из создателей представляемого сегодня альбома Михалиса Терциса. Выходец из Северной Греции, из Македонии, Терцис учился в консерваториях Салоник и Афин по классу фортепьяно и теории музыки, начинал с исполнения песен того же Теодоракиса наряду с собственными в 1973 году, а в 1976 году стал известен всей Греции, когда Теодоракис пригласил его участвовать в большом концерте на стадионе в Афинах. С тех пор Терцис стал одним из известнейших греческих композиторов, автором песен и инструментальной музыки, много и успешно работающим для кино, театра и телевидения, его песни исполняют многие популярные в Элладе исполнители. Еще с 1989 года и по сей день Терцис сотрудничает с британским лейблом ARC Music, чему свидетельством служит новый альбом A Tribute to Greece, где основным партнером Терциса выступает певец Василис Скулас.
Скулас – критянин, уроженец самого крупного греческого острова и, одновременно, родины древнейшей культуры этого региона. Он выходец из очень творческой семьи: дед Скуласа был крупнейшим мастером игры на критской лире, а отец – известным художником. Сам Василис уже с 16 лет вошел в круг лучших современных исполнителей на критской лире и певцов Крита. Свой первый альбом он записал еще в 1965 году, а на сегодняшний день Скулас пользуется международной известностью, сотрудничает со многими известными греческими композиторами, в том числе и с Михалисом Терцисом. Идея альбома A Tribute to Greece возникла несколько лет назад, при очередной встрече Василиса и Михалиса на Крите.
В альбом вошло 13 композиций Терциса, стихи к которым написаны в основном Атанассиосом Паспалакисом. Скулас поет в одиннадцати треках, в одном (I poli pou agapisa), а завершается альбом инструментальной пьесой Crete 2017. Музыка, как видим, авторская. Но творчество Михалиса Терциса при этом глубоко связано с традициями греческой народной музыки, особенностями, связанными с историей страны и ее культуры. Балканы – регион, где встречались христианская Византия и исламский Восток, а если добавить сюда славянские влияния, то картина становится еще более пестрой. Песни альбома A Tribute to Greece имеют разное содержание – тут и любовная лирика, и исторические мотивы (Arkadi, San Promitheas), но, как мне показалось, большинство их них несколько минорного настроения. Исключением служит разве что финальная инструменталка Crete 2017. При этом и музыка с ее мелодичнским богатством и ритмическим разнообразием очень красива, и пение Василиса Скуласа необычайно выразительно. Инструментарий же исполнителей – это вообще отдельная тема. Наряду с традиционными греческими инструментами – такими, как та же критская лира, знаменитая бузуки, ее родственник цурас, лауто – здесь звучат гитары и скрипки, фортепьяно, за которым сидел сам Терцис, и синтезаторы. Так что, звуковая палитра альбома очень красочна, что, несомненно, сделает для слушателей путешествие в музыку Греции, организованное Михалисом Терцисом и Василисом Скуласом, весьма приятным.
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музыкальный стиль: фьюжн, мэйнстрим, блюз-рок, кроссовер
страна: США
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