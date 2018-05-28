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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Buben, Leonid Narushevich - Alphabetically

стиль:
28.05.2018

Buben, Leonid Narushevich - Alphabetically
В прошлом году Леонид Нарушевич «отметился» на нашем сайте двумя очень разными альбомами: Enighet Ensamhet от трио Бубен –Нарушевич – Байсан и Kola в рамках его постоянного проекта „Князь Мышкин». Они словно символизируют два основных направления творческой активности патриарха белорусского авангарда: первый – поэтико-электронные эксперименты, второй 0 более привычная для поклонников Леонида интуитивная импровизация. Май этого года обозначил новый шаг по первому пути. Если Enighet Ensamhet был вторым по счету альбомом, где гитара выступала в союзе с синтезаторами и поэтическим словом, то на этот раз Влад Бубен и Леонид Нарушевич решили обойтись без слов, записав EP Alphabetically в дуэте.

Девять небольших по времени звучания композиций решительно выдвинули на авансцену в этом дуэте Влада. Его синтезаторная электроника правит бал в затейливых звуковых пейзажах, звучит остро и энергично, так что, развивая сравнение, пейзажи тут явно не левитановские. Хотя темп композиций не слишком быстр, назвать такую музыку эмбиентом никак не могу. Бубен, которого я до этого слышал в основном в двух альбомах трио с Нарушевичем и Байсаном, раскрылся в Alphabetically в полную мощь своей импровизационной фантазии. Нарушевич вроде бы остается в тени на этом громокипящем фоне, но его выверенные гитарные пассажи точно и эффективно поддерживают партнера. Последнее время могло показаться, что Леонид Нарушевич целиком ушел «на тренерскую работу», поддерживая и представляя в рамках своего проекта «Живой уголок» молодых авангардистов на традиционной для него сцене минского музея им. Азгура, но Alphabetically демонстрирует, что Леонид остается «играющим тренером» - во всех смыслах этого слова.

2018 Big Buben Studio

7 tks / 24 mins

Линк предоставил Леонид Нарушевич

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард

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