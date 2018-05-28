|
|
|
Buben, Leonid Narushevich - Alphabetically
28.05.2018
В прошлом году Леонид Нарушевич «отметился» на нашем сайте двумя очень разными альбомами: Enighet Ensamhet от трио Бубен –Нарушевич – Байсан и Kola в рамках его постоянного проекта „Князь Мышкин». Они словно символизируют два основных направления творческой активности патриарха белорусского авангарда: первый – поэтико-электронные эксперименты, второй 0 более привычная для поклонников Леонида интуитивная импровизация. Май этого года обозначил новый шаг по первому пути. Если Enighet Ensamhet был вторым по счету альбомом, где гитара выступала в союзе с синтезаторами и поэтическим словом, то на этот раз Влад Бубен и Леонид Нарушевич решили обойтись без слов, записав EP Alphabetically в дуэте.
Девять небольших по времени звучания композиций решительно выдвинули на авансцену в этом дуэте Влада. Его синтезаторная электроника правит бал в затейливых звуковых пейзажах, звучит остро и энергично, так что, развивая сравнение, пейзажи тут явно не левитановские. Хотя темп композиций не слишком быстр, назвать такую музыку эмбиентом никак не могу. Бубен, которого я до этого слышал в основном в двух альбомах трио с Нарушевичем и Байсаном, раскрылся в Alphabetically в полную мощь своей импровизационной фантазии. Нарушевич вроде бы остается в тени на этом громокипящем фоне, но его выверенные гитарные пассажи точно и эффективно поддерживают партнера. Последнее время могло показаться, что Леонид Нарушевич целиком ушел «на тренерскую работу», поддерживая и представляя в рамках своего проекта «Живой уголок» молодых авангардистов на традиционной для него сцене минского музея им. Азгура, но Alphabetically демонстрирует, что Леонид остается «играющим тренером» - во всех смыслах этого слова. 2018 Big Buben Studio 7 tks / 24 mins Линк предоставил Леонид Нарушевич Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:
подробнее
C 1999 года родившийся в городе Битола македонец Кристо Родзевски живет и работает в Нью-Йорке. Кристо поет, играет на акустической гитаре, пишет музыку, в которой сливаются авангардный джаз, этника и фолк-рок, сам же сочиняя для нее ...
подробнее
Уже обложка альбома Double Bind французского коллектива Le Faux Ensemble дает некоторое представление о его музыке. Голубое небо, зеленая трава, на траве лежит, раскинувшись человек. Все. Никаких событий, покой, неизменность. Только трава ...
подробнее
Когда люди выбирают фоном для своей фотографии на обложку дебютного альбома полки с книгами, это уже само по себе говорит о них много: о складе ума, о направлении мыслей, об интересах, об интеллектуальном уровне, в конце концов! Такую ...
|
|
|