Carmela Rappazzo - Howlin’ At The Moon

Исколесив пол-Америки, умудренная опытом певица и актриса Кармела Рапаццо остановилась в наименее американском из городов страны, Новом Орлеане, чтобы воспеть ему хвалу своим новым (шестым в дискографии) альбомом Howlin’ At The Moon. А начался ее путь в Нью-Йорке, где она родилась в семье выходцев из Сицилии, как она сама говорит «огромной и немножко чокнутой», где сразу пять ее дядей были музыкантами игравшими традиционный свинговый джаз. Сама Кармела с детства почувствовала вкус и к пению, и к выступлениям на сцене. В молодости она много играла в небольших внебродвейских театрах. Потом карьера актрисы привела ее в Калифорнию, в Лос-Анджелес, где она снялась в фильмах нескольких заметных режиссеров и продолжала петь с местными джазовыми коллективами. Здесь появились ее первые альбом, среди них – трибьют Фрэнку Синатре. Затем был штат Нью-Мексико, где она продолжила карьеру актрисы и певицы – исполнительницы собственных песен. А потом пришел черед Нового Орлеана.
Howlin’ At The Moon Рапаццо записывала в Музыкальном центре Эллиса Марсалиса в окружении большой группы местных музыкантов. Самой «новоорлеанской» композицией программы стала ее титульная песня. Именно здесь царит раскачивающийся ритм, характерный для уличных оркестров городских парадов, здесь празднично и звонко солирует тромбон Марка МакГрейна, здесь вокал Кармелы отталкивается от пары бэк-вокалистов. Впечаляет и выделяется также State Of Grace, песня, сочиненная Кармелой в память ее подруги, актрисы и социальной активистки Маргарет Уиттон, где особый ориентальный вкус придает композиции участие марокканского исполнителя Махмуда Чуки.
Из девяти песен альбома восемь сочинила сама Кармела Рапаццо, и среди них ни одной «пустышки». Кармела не стремится поразить воображение слушателя своими техническими возможностями вокалистки, экспериментальными изысками или традиционным свингом. Она рассказывает важные для нее истории и старается донести их для слушателя. Ее аудитория – не танцевальный зал и не фестивальная толпа, а небольшой круг друзей и единомышленников, существующих и потенциальных. Опыт актрисы помогает Кармеле превратитиь каждую из своих историй в маленький моно-спектакль. Впрочем, насчет «моно» я не прав. Инструментальная часть ее музыки не менее важна. Особо отмечу здесь пианиста Оскара Россиньоли (основного аранжировщика), трубача Стива Лэндса и ударника Джеральда Уоткинса. Помимо вышеупомянутых композиций, среди наиболее запомнившихся упомяну также Keyhole, Revenge и единственный кавер альбома Lullaby Of The Leaves. © 2018 Carmela Rappazzo 9 tks / 40 mins (Carmela Rappazzo- voc; Oscar Rossignoli – p; Jasen Weaver – b; Gerald T. Watkins Jr.- dr; Steve Lands- tp; Jeronne Amari Ansari– sax; Mark McGrain – tb (tks 2,4); Steve Glenn – tuba (tk 4); Mark Carroll, Paul Sanchez – backing voc (tk 4); Mahmoud Chouki – lutar (tk 6); Pete Snell – g (tk 1);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН