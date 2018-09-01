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Главная > обзоры > издано в 2018г.

The Ault Sisters - Sisters In Song

стиль:
01.09.2018

The Ault Sisters - Sisters In Song
Только родителям сестер Олт известно, почему, выбирая имя для каждой девочки, они неизменно останавливались на том, которое начинается с буквы «А»: Аманда, Алисия, Аланна. Если учесть, что пишется их фамилия по-английски тоже с заглавной «А», то сегодня это стало дополнительным штришком, работающим на популярность женского вокального трио из Торонто The Ault Sisters.

Когда вокальные таланты девушек стали очевидными, естественным образом встал вопрос об организации семейного ансамбля. Такие коллективы не новость: достаточно вспомнить, что и Майкл Джексон начинал в сконструированной его отцом семейной группе Jackson Five. Отдельная тема – это вокальные команды сестер: их тоже было немало, в разные годы и в разных направлениях. Сестрам Олт было на кого равняться, а о стилистической чистоте они не сильно беспокоились. Джаз, поп-музыка, ритм-энд-блюз, фанк, рок – в их репертуаре все это представлено достаточно широко. Козыри сестер – эффектные аранжировки, красивые вокальные гармонии, разложенные на три голоса, умение каждой солировать – также регулярно предъявляются публике и критикам. И успех постепенно начал приходить к сестрам Олт. В 2006 году они выпустили первый альбом Christmas Feelings. Качественно новый этап в жизни The Ault Sisters наступил в 2010 году, когда они начали сотрудничать с продюсером Грегом Каванагом, с которым работают и по сей день. Появились новые диски, участились концерты в ведущих клубах Торонто и приглашения на джазовые фестивали в провинции Онтарио, ощутимую поддержку трио получило от канадского CBC Radio.

Новый альбом Sisters In Song является логическим шагом в развитии карьеры этого коллектива. Альбом записывался с участием ведущих сессионных музыкантов Торонто, включая и Каванага в качестве одного из гитаристов. «Сестры в песне» - название вроде бы простое, но имеющее особый трибьютный смысл. На этот раз Аманда, Алисия и Аланна вместе со своим продюсером составили программу из песен, прославившихся в исполнении их предшествениц – сестер-вокалисток: The Andrews Sisters, The McGuire Sisters, The Pointer Sisters, Heart. Очень характерный для The Ault Sisters выбор: тут знаменитости самых разных эпох – от 30-х годов (The Andrews Sisters) и до 70-х-80-х годов (Heart), причем если сестры Эндрюс пели свинговый джаз и поп-музыку более позднего периода (кстати сказать, ориентируясь при этом на своих предшественниц сестер Босуэлл), то сестры Уилсон в составе ансамбля Heart – это уже типичный рок. Одиннадцать треков нового альбома разнообразны и в чисто музыкальном плане: тут и балладная лирика (Slow Hand от The Pointer Sisters), и латинская музыка (знаменитый хит Tico Tico, который пели когда-то и The Andrews Sisters), и темповая и действительно огненная Fire – словом, на любой вкус! Если говорить о лично моем вкусе, который я никому не навязываю, то пиками альбома я назвал бы именно Fire, да еще Is You Is or Is You Ain't My Baby / Wikked Lil Grrls.

© & (p) 2018 Double Dragon Productions

11 tks / 43 mins

(Amanda, Alicia, Alanna Ault – voc; Robi Botos, Adrean Farrugia – p; George Koller – b; Ben Riley, Davide DiRenzo, Mark Kelso – dr; Jane Bunnett – ss; Ted Quinlan, Nathan Hiltz, Greg Kavanagh – g; Rob Gusevs - org; Kevin Turcotte – tp;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
смус джаз

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