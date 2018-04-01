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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Tomorrow’s Eve - Mirror Of Creation III – Project Ikaros

стиль:
01.04.2018

Tomorrow’s Eve - Mirror Of Creation III – Project Ikaros
Первое для нашего сайта знакомство с прог-метал группой из Рейнланд-Пфальца Tomorrow’s Eve. Образовался коллектив еще в 1998 году, то есть отмечает в этом году двадцатилетний юбилей. От первоначального, впоследствии неоднократно менявшегося, состава в Tomorrow’s Eve остались гитарист Райнер Грунд и клавишник Оливер Швикерт. Сегодня квинтет составляют также вокалист Мартин ЛеМар, ранее игравший в других немецких группах - Mekong Delta, Lalu, Nachtgeschrei, а также американская ритм-группа: басист Майк ЛеПон (Symphony X, Ross The Boss) и ударник Джон Макалузо (Yngwie Malmsteen, Labyrinth, Ark, TNT). Представляемый альбом Mirror Of Creation III – Project Ikaros – это уже пятый альбом в дискографии группы, предыдущий же был издан ровно десять лет назад, так что можно говорить то ли о камбэке Tomorrow’s Eve. Mirror Of Creation («Зеркало сотворения») – сквозная тема в творчестве коллектива. Так назывался альбом 2002 года, затем, в 2006-м, появился Mirror Of Creation II – Genesis, и вот теперь Mirror Of Creation III – Project Ikaros то ли завершает трилогию, то ли становится еще одним «кирпичиком» в Х-логии от Tomorrow’s Eve.

Немецкая школа пользуется уважением в мире, как в сфере метала, так и в сфере прог-рока, и Tomorrow’s Eve является весьма достойным ее представителем. Стилистически творчество коллектива укладывается в широкий спектр сравнений – от Iron Maiden и до Dream Theater. Но так как наш сайт – преимущественно джазовый, то и Mirror Of Creation III – Project Ikaros рассматриваем под своим, специфичным углом зрения, отличающимся, скажем, от оценок поклонника иных направлений. И в этом плане можно отметить не только характерный и впечатляющий вокал ЛеМара, но и несомненное мастерство инструменталистов, особенно клавишника Оливера Швикерта. Каждый из пяти-восьми минутных треков альбома отличается сложным, «многослойным» построением, темповыми перепадами, свободными переходами от прозрачных акустических эпизодов к неистовому электрифицированному напору. Можно отдельно отметить такие вещи, как Bread And Circuses, по которой сделан предваряющий выпуск альбома очень достойный видеотрек, The System с головокружительными пассажами клавишных и Law And Order, где короткие брейки ударных во вступлении словно предвещают последующую сонористическую бурю. Отнюдь не банальна и лирика группы. Tomorrow’s Eve исследуют, как микрокосмос (отдельного человека), так и макрокосмос (общество в целом). В их текстах есть место и Трампу, и Малале Юсуфзай, самой юной лауреатке нобелевской премии мира. Но в общем, взгляд музыкантов на перспективы развития человечества скорее пессимистичен, что не мешает по достоинству оценить эту их работу.

© & (p) 2018 Baze Records

11 tks / 69 mins

(Martin LeMar – voc; Rainer Grund – g; Oliver Schwickert – keyb; Mike LePond – b; John Macaluso – dr;)

Линк предоставлен Dr. Music Promotion

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
прог-рок

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