Steve Slagle - Dedication

В самые первые дни нового 2018 года лейбл Panorama Records запускает в продажу новый альбом американского саксофониста Стива Слегла Dedication. Прослушав его досрочно, могу констатировать, что поклонники мэйнстрим-джаза точно не будут разочарованы. 65-летний ветеран каждый год преподносит любителям джаза пульсирующие свингом, богатые мелодическими и ритмическими находками работы. Так было и с Alto Manhattan, и с Routes. Слегл, как высококлассный скульптор, отсекает все лишнее, предоставяя возможность наслаждаться и эффектными импровизациями, и слаженной игрой своего бэнда. Последний, кстати, мало изменился со времен прошлогоднего Alto Manhattan: рядом со Стивом все те же отлично понимающие его музыканты – и пианист Филдс, и ударник Стюарт, и латинский перкуссионист Диас. А вместо гостившего в том альбоме Джо Ловано основным партнером Слегла стал его старый приятель и частый участник совместных проектов гитарист Дэйв Страйкер, играющий в шести треках из девяти. Сам Слегл по-прежнему верен своему основному инструменту – альт-саксофону, изменяя ему с флейтой или сопрано-саксофоном только по разу.
Новую работу Слегл не случайно назвал Dedication – здесь каждая из девяти пьес посвящена тому или иному человеку. Так, Watching Over посвящена великому художнику Марку Шагалу: мелодия, которая пришла однажды утром в голову Стиву, напомнила ему живопись гения из Витебска. Sofi любяший папа Стив посвятил своей семилетней дочке: чтобы передать всю свою нежность, именно здесь он перешел с альта на сопрано-саксофон и наделил пьесу лиричными нотками.Но, конечно, больше всего посвящений отдано «братьям по оружию» - джазовым музыкантам, оказавшим на Стива Слегла особое влияние. Тут и Сонни Роллинс (Sun Song), и Уэйн Шортер (Charcoal Blues), и Джеки МакЛин (Opener). В последнем случае Стив мудро отмечает, что необязательно звучать, как твой кумир (МакЛин тоже играл на альте), чтобы восхищаться им. Своей любимой пьесой Слегл называет Niner – это его собственное прозвище, которым его наградил Стив Суоллоу, выдающемуся басисту «найнер» посвятил эту композицию. Но для меня главным посвящением и лучшей пьесой альбома стала Major In Come – композиция, которую Слегл посвятил свингу – главной изюминке своей любимой музыки, тому, без чего просто не бывает джаза, по крайней мере того направления, великим мастером которого остается альт-саксофонист и композитор Стив Слегл. Уж в его игре свинга всегда в избытке!
(Steve Slagle - as, fl (tk 5), ss (tk 8); Lawrence Fields - p; Scott Colley - b; Bill Stewart – dr; Roman Diaz - congo, perc (tks 1, 4, 5, 6, 7); Dave Stryker – el. g (tks 2, 4, 6, 7, 8, 9), nylon string ac. g (tks 4, 7);)