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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Ted Piltzecker - Brindica

стиль:
10.11.2018

Ted Piltzecker - Brindica
Когда-то Тед Пилцекер очень прилично играл на трубе. Настолько прилично, что выступал в солидных коллективах, ездил в тур с квинтетом Джорджа Ширинга. А параллельно Тед для души осваивал вибрафон. И в один прекрасный день, завершив тур, уложил трубу в футляр и больше к нему не прикасался. Обладатель дипломов Eastman и Manhattan Schools of Music стал вибрафонистом и сделал с этим инструментом прекрасную карьеру. Сегодня на счету композитора и музыканта Теда Пилцекера четыре альбома в качестве лидера, и своим пятым альбомом Brindica он дебютирует на лейбле Zoho Music.

Пилцекер – большой любитель путешествий – как в физическом, так и в музыкальном плане. Это наглядно проявилось в альбоме Brindica. Выступая в Аргентине на международном фестивале перкуссионной музыки в Патагонии, Тед завязал хорошие контакты с ударником Фернандо Мартинесом, после чего они успешно выступали в клубах Буэнос-Айреса, а затем здесь же приступили к записи альбома с новыми композициями Пилцекера, причем Мартинес стал еще и со-продюсером проекта. Помимо аргентинского квартета музыкантов, Пилцекер в отдельных композициях задействовал и целый ряд гостей. Среди четверых американских духовиков, играющих в двух треках, отмечаем в первую очередь самую заметную фигуру: многократно признававшегося в различных опросах лучшим баритон-саксом современного джаза Гэри Смульяна, а также известного трубача Джона Фаддиса. В других треках играют две очень сильные исполнительницы из сферы академической музыки: японская кларнетистка Аяко Ошима и американская флейтистка Тара Хелен О’Коннор. Кроме того, в проекте гостят сразу несколько коллег Теда-перкуссионистов, из которых выделяются американец Джон Вутон и кубинец Жансель Торрес.

Под стать интернациональному составу музыкантов и музыка альбома, которая тоже отправляет слушателя в путешествие по разным странам и континентам. Достаточно сказать, что в титульной пьесе Brindica Тед смешал элементы бразильской, южноафриканской и южноиндийской музыки. Стартовая Great Idea! Who Pays сделана в афро-кубинском ключе, а Feliz Paseo или Por Supuesto – это латинский джаз в чистом виде. В наполовину родной для Теда Новый Орлеан (его мать – южанка, а отец – из Нью-Джерси) отправляет пьеса Uncle Peck, где классно работает звездная духовая секция, а на остров Бали мы путешествуем вместе с флейтой Тары О’Коннор в Ogoh, Ogoh. Композицию Look At It Like This Пилцекер сочинил под впечатлением от путешествия в Гималаи. Несколько выделяется в этой программе композиция What Happens To A Dream Deferred?, сочиненная Тедом на стихи выдающегося афроамериканского поэта Лэнгстона Хьюза. В альбоме его стихи звучат в исполнении Тейлор Барджесс – это, если хотите, еще одно путешествие, на сей раз в Гарлем.

По этому краткому описанию альбом может показаться эклектичным. Но весь разнородный музыкальный материал все же объединяет в единое целое вибрафон бэнд-лидера. Если учесть, что помимо него в альбоме звучат и маримба, и стил пэн, и разнообразные ударные инструменты разных музыкальных культур, то любителей перкуссии в джазе ждет настоящее пиршество, настоящий фестиваль перкуссии, подобный тому, с которого и начиналась история этого релиза.

© & (p) 2018 Zoho Music

10 tks / 55 mins

(Ted Piltzecker – vibe, marimba (tk 9), talking drum, bell (tks 4,9), keyb (tk 9), clapping (tk 4), vocal perc (tk 4); Fernando Martinez – dr; Mauricio Dawid – ac.b; Miguel Marengo – p; Carlos Michelini – as (tks 1,3,5-7); Jon Faddis – tp (tks 2,9); Ralph Lalama – ts, cl (tks 2,9); Matt Hall – tb (tks 2,9); Gary Smulyan – bars (tks 2,9); John Wooton – steel pan (tk 1), dr (tk 2); Tara Hеlen O’Connоr – fl (tks 4,5), alto fl (tk 6); Ayako Oshima – cl (tks 4,5); Taylor Burgess – voice (tk 8); Jansel Torres – bata (tk 7), congas (tks 1,6,7), bongos (tks 3,6), bell (tk 7), clapping (tk 7); Dave Lewitt – djembe, bell (tk 9); Angel Lau – conga, bell (tk 9);)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Куба, США, Япония
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим, этно-джаз

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