The Odd Dogs - Beneath The Surface

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
""
""
на главную новости о проекте, реклама "" получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
"" печать
"" сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

The Odd Dogs - Beneath The Surface

стиль:
24.11.2018

The Odd Dogs - Beneath The Surface
The Odd Dogs – новый проект пятерых очень опытных музыкантов, у каждого из которых за плечами по тридцать – сорок лет карьеры на музыкальной ниве. Появился он в Лос-Анджелесе в 2013 году, когда басист Стив Билмэн (работал с Фрэнком Гэмбэйлом, Билли Кобэмом, Майком Стерном, в группах Continuum и BUG) и его старый приятель гитарист Джефф Майли (партнеры: Эрни Уоттс, Джон Андерсон из Yes, Джош Роузмэн) решили заняться совместным сочинением песен. С последовательным присоединением к этому творческому союзу ударника Ральфа Хэмфри (Фрэнк Заппа, Барбра Стрейзанд, Уэйн Шортер), перкуссиониста Билли Халтинга (Zappa Plays Zappa) и, наконец, еще одного приятеля Билмэна, как раз удачно вернувшегося из Европы музыканта финско-японского происхождения Энди Сузуки (Ян Гарбарек, Роббен Форд, Маркус Миллер), состав новой группы под названием The Odd Dogs сформировался окончательно.

К этому времени Билмэн и Майли уже наваяли целую серию композиций, готовую программу для будущего альбома, сочиняя сложные, многочастные пьесы с нестандартными, постоянно меняющимися размерами и необычными гармоническими структурами, но внешне весьма мелодичные и «не заумные», явно ориентируясь на лучшие образцы прог-рока и фьюжн 70-х годов. Когда Сузуки проиграл одну из них жене, предупредив, что это весьма непростая музыка, та нашла, что при прослушивании эта сложность практически незаметна. «А все скрыто под поверхностью (Beneath The Surface), пояснил Энди, и эти слова дали название и самой пьесе, и альбому. Квинтет долго не мог собраться в полном составе для записи программы из-за проблем с координацией личных планов, но, наконец, это произошло, и Manasus Music издала альбом дебютантов-ветеранов.

Девять пьес альбома действительно не дадут вам заскучать. Гитарные соло Майли, виртуозность Сузуки, совмещающего здесь игру на духовых и клавишных благодаря технике овердаббинга, полиритмическая акробатика, которой прекрасно владеют Билмэн, Хэмфри и Халтинг, несут слушателю настоящий океан эмоций. Жесткий драйв соседствует здесь с нежными фолк-роковыми нотками, а акустика отлично уживается с электроникой. Джаз и прог соединены в музыке накрепко, без видимых швов, и способны порадовать поклонников как одного, так и другого направления. Не рискну выделять здесь какие-то отдельные треки: ровный и сильный альбом, который рекомендую все интересующимся с легкой душой.

© & (p) 2018 Manasus Music

9 tks / 67 mins

(Andy Suzuki – keyb, woodwinds; Jeff Miley – g; Steve Billman – b; Ralph Humphrey – dr; Billy Hulting – perc;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Финляндия, Япония
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

Еще из раздела издано в 2018г.

""

John Fedchock Quartet - Reminiscence

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
У альбома Reminiscence довольно долгая история. Дело в том, что американский тромбонист Джон Федчок (его фамилия, как мне кажется, указывает на то, что предки музыканта прибыли в Америку откуда-то из Восточной Европы) более известен, как ...
подробнее
24.11.2018
""

Johnaye Kendrick - Flying

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Джонайе Кендрик, американская джазовая певица, родилась в Калифорнии, в Сан-Диего. Еще в годы учебы в Университете Западного Мичигана Джонайе получила специальную студенческую премию журнала DownBeat. Потом она продолжала ...
подробнее
24.11.2018
""

Jordan Pettay - First Fruit

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: госпел, мэйнстрим
  • страна: США
First Fruit - дебютный альбом молодой американской саксофонистки Джордан Петтей. Правда, несмотря на молодость, она к моменту его записи, уже успела после учебы в родном Техасе закончить в 2014 году нью-йоркский Джульярд, объездить с ...
подробнее
24.11.2018
"" © 2018
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com