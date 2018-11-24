The Odd Dogs - Beneath The Surface

The Odd Dogs – новый проект пятерых очень опытных музыкантов, у каждого из которых за плечами по тридцать – сорок лет карьеры на музыкальной ниве. Появился он в Лос-Анджелесе в 2013 году, когда басист Стив Билмэн (работал с Фрэнком Гэмбэйлом, Билли Кобэмом, Майком Стерном, в группах Continuum и BUG) и его старый приятель гитарист Джефф Майли (партнеры: Эрни Уоттс, Джон Андерсон из Yes, Джош Роузмэн) решили заняться совместным сочинением песен. С последовательным присоединением к этому творческому союзу ударника Ральфа Хэмфри (Фрэнк Заппа, Барбра Стрейзанд, Уэйн Шортер), перкуссиониста Билли Халтинга (Zappa Plays Zappa) и, наконец, еще одного приятеля Билмэна, как раз удачно вернувшегося из Европы музыканта финско-японского происхождения Энди Сузуки (Ян Гарбарек, Роббен Форд, Маркус Миллер), состав новой группы под названием The Odd Dogs сформировался окончательно.
К этому времени Билмэн и Майли уже наваяли целую серию композиций, готовую программу для будущего альбома, сочиняя сложные, многочастные пьесы с нестандартными, постоянно меняющимися размерами и необычными гармоническими структурами, но внешне весьма мелодичные и «не заумные», явно ориентируясь на лучшие образцы прог-рока и фьюжн 70-х годов. Когда Сузуки проиграл одну из них жене, предупредив, что это весьма непростая музыка, та нашла, что при прослушивании эта сложность практически незаметна. «А все скрыто под поверхностью (Beneath The Surface), пояснил Энди, и эти слова дали название и самой пьесе, и альбому. Квинтет долго не мог собраться в полном составе для записи программы из-за проблем с координацией личных планов, но, наконец, это произошло, и Manasus Music издала альбом дебютантов-ветеранов.
Девять пьес альбома действительно не дадут вам заскучать. Гитарные соло Майли, виртуозность Сузуки, совмещающего здесь игру на духовых и клавишных благодаря технике овердаббинга, полиритмическая акробатика, которой прекрасно владеют Билмэн, Хэмфри и Халтинг, несут слушателю настоящий океан эмоций. Жесткий драйв соседствует здесь с нежными фолк-роковыми нотками, а акустика отлично уживается с электроникой. Джаз и прог соединены в музыке накрепко, без видимых швов, и способны порадовать поклонников как одного, так и другого направления. Не рискну выделять здесь какие-то отдельные треки: ровный и сильный альбом, который рекомендую все интересующимся с легкой душой. © & (p) 2018 Manasus Music 9 tks / 67 mins (Andy Suzuki – keyb, woodwinds; Jeff Miley – g; Steve Billman – b; Ralph Humphrey – dr; Billy Hulting – perc;) Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music Леонид АУСКЕРН