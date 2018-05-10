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Главная > обзоры > издано в 2018г.

The Glenn Crytzer Orchestra - Ain’t It Grand?

стиль:
10.05.2018

The Glenn Crytzer Orchestra - Ain’t It Grand?
Фанаты авангарда и поклонники мэйнстрима, боюсь, этот релиз вам не подойдет. Зато для вас, любители старого классического джаза, это – просто именины сердца! И такой солидный по объему подарок (двойной альбом, тридцать композиций, полтора часа звучания) сделал вам американский бэнд-лидер Гленн Крицер со своим оркестром. Гленн родился в 1980 году, то бишь, сейчас ему еще нет и сорока, и откуда у этого сравнительно молодого человека страсть к музыке, которая сегодня без всяких оговорок относится к разряду ретро, сказать трудно.

Крицер родился в Батлере, Пенсильвания и заниматься музыкой начал с детства. Сначала это были фортепьяно и скрипка, потом виолончель, потом гитара. Учеба во Флориде и Кливленде принесла ему степени в области академической композиции, но примерно лет с 25 он круто повернул к джазу, причем старому джазу. Долгое время он работал в Сиэттле, а ныне живет в Нью-Йорке. Крицер руководит целым рядом составов, причем с ансамблями меньшего формата он играет джаз двадцатых годов, а с The Glenn Crytzer Orchestra демонстрирует глубокое погружение в Эру Свинга, музыку биг-бэндов тридцатых и начала сороковых годов прошлого века. Причем, речь идет не о пережившем сравнительно недавно всплеск моды нео-свинге, а о свинге натуральном, таком, каким он был в музыке оркестров Дорси и Гудмэна, Эллингтона и Лэнсфорда, Бэйзи и Уэбба.

Двойной Ain’t It Grand? представляет эту стилистику во всем блеске и исторической аутентичности, помноженных на безукориненное качество звукозаписи в современных студиях (альбом записывался 3 и 4 января 2018г. в одной из студий в Нью-Джерси). Здесь много классики джаза: музыка Дюка Эллингтона и Арти Шоу, Джимми Лэнсфорда и Бенни Гудмэна, но почти половину альбома составляют собственные композиции Гленна Крицера, оставляющие полную иллюзию, что они были написаны в те же годы, что и исполняемые оркестром каверы. Есть тут и особая изюминка: Крицер умудрился интерпретировать в духе «большого джазового стиля» и … Петра Ильича Чайковского, исполнив March Slav, свою аранжировку пьесы классика, написанной в 1876 году! Оркестр Крицера представляет собой биг-бэнд из семнадцати человек, два из которых - вокалисты. Ханна Джил и Дэнди Веллингтон своими голосами доводят ретро-стиль оркестра до совершенства. Слушая пульсирующую, зовущую к танцу музыку оркестра Крицера, трудно остаться равнодушным. Но Shorty’s Got to Go Лаки Милиндера привела меня, отнюдь не фаната свингового джаза, просто в восторг. Что тут скажешь, кроме Ain’t It Grand?

© & (p) 2018 Blue Rhythm Records

2CD

1st: 15 tks / 45 mins

2nd: 15 tks / 45 mins

(Glenn Crytzer - g, bj, voc, dir, a; Sam Hoyt, Mike Davis, Jason Prover – tp; Rob Edwards, Joe McDonough, Jim Fryer – tb; Jay Rattman -as, ss, cl; Mark Lopeman, Marc Schwartz -as, ts, cl; Matt Koza -ts, cl; Henry “Ricky” Alexander -as, bars, cl; Rob Reich –p; Ian Hutchison – b; Andrew Millar – dr; Hannah Gill, Dandy Wellington – voc;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг

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