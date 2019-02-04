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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Mercer Hassy - Waon

стиль:
04.02.2019

Mercer Hassy - Waon
Великолепный пример слияния джаза и этнической, в данном случае – японской музыки, слияния органичного, в котором нет ничего лишнего, искусственно «притянутого за уши», где все на своем месте. Подарил его любителям музыки японский композитор, аранжировщик и бэнд-лидер Мерсер Хэсси, чье подлинное имя звучит, как Масахиде Хашимото. Придерживаясь в дальнейшем того варианта, который обозначен на обложке альбома, скажем, что Мерсер Хэсси руководит The Mercer Hassy Orchestra в своем родном городе Саппоро на острове Хоккайдо и, будучи с юных лет поклонником биг-бэндового джаза, является автором множества аранжировок и транскрипций музыки классиков джаза, включая Дюка Эллингтона и Куинси Джонса. История создания альбома Waon началась с того, что Мерсер решил написать цикл из четырех композиций, посвященных временам года. После того, как Spring, Summer и Autumn были готовы, бывший музыкант его оркестра, флейтист Нори Тани, живущий в Лос-Анджелесе, познакомившись с этой музыкой, поделился ею с широко известным джазовым ударником Питером Эрскином, на которого она также произвела сильное впечатление.

Так созрела идея записи альбома, реализованная в нескольких сессиях звукозаписи в США и Японии. В работе над альбомом приняли участие трио Питера Эрскина с Аланом Паскуа за фортепьяно и его племянником Дамианом Эрскином на басу, виднейший японский джазовый трубач Тайгер Окоши, японские мастера джаза (пианист Хиро Морозуми и упомянутый выше Нори Тани) и традиционной музыки: Куниоши Сугавара (сякухати) и Томоко Кихара (кото), а также струнный квартет (в котором отметим участие известного нашим постоянным читателям по его дебютному альбому талантливого армянского виолончелиста Артема Манукяна) и духовые секции оркестра Хэсси (в финальном треке).

Уже в стартовой композиции Summer сочетание джазовой ритм-группы с солирующим голосом кото придает музыке, наряду с мощным драйвом неповторимое своеобразие. И в дальнейшем трудно удержаться от превосходных степеней, слушая, скажем, перекличку трубы Окоши и фортепьяно Паскуа в пьесе японского автора Тадао Саваи Like a Bird (это не единственное его сочинение в программе), удивительный переход в Winter от звучания флейты Нори Тани к финальному соло Окоши на трубе, неожиданно меняющему японское настроение композиции на бразильское, сольные экзерсисы Эрскина на ударных в Hanab или Interlude, хрупкую красоту звучания традиционных инструментов в написанной Томоко Кихара пьесе Moon Drops. Добавлю к общему впечатлению от альбома прекрасные комментарии Мерсера Хэсси к каждой пьесе, передающие истинно японское поэтичное отношение к природе и ее отражению в музыке. Вот как он, к прмеру, говорит о титульной композиции альбома Waon: «Идея этой композиции пришла ко мне, когда я следил за падающими дождевыми каплями после сильного ливня, в то время, как лучи солнца пробивались сквозь листву деревьев». Так мог сказать только японец!

И еще одна мысль Мерсера Хэсси: он говорит о том, что хотел бы посвятить этот альбом своим друзьям и своей семье, как памятный знак о его жизни. Что ж, услышав Waon однажды, эту музыку трудно забыть.

© & (p) 2018 Mercer Hassy Records

14 tks / 53 mins

(Peter Erskine –dr; Alan Pasqua, Hiro Morozumi – p; Damian Erskine – b; Tiger Okoshi – tp, flg; Nori Tani – fl; Paul Cartwright -1st vi; Ina Veli -2nd vi; Lauren Baba – viola; Artyom Manukyan – cello; Jim Thompson, Kuniyoshi Sugawara – shakuhachi; Tomoko Kihara – koto;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, США, Япония
музыкальный стиль
этно-джаз

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