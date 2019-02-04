Mercer Hassy - Waon

Великолепный пример слияния джаза и этнической, в данном случае – японской музыки, слияния органичного, в котором нет ничего лишнего, искусственно «притянутого за уши», где все на своем месте. Подарил его любителям музыки японский композитор, аранжировщик и бэнд-лидер Мерсер Хэсси, чье подлинное имя звучит, как Масахиде Хашимото. Придерживаясь в дальнейшем того варианта, который обозначен на обложке альбома, скажем, что Мерсер Хэсси руководит The Mercer Hassy Orchestra в своем родном городе Саппоро на острове Хоккайдо и, будучи с юных лет поклонником биг-бэндового джаза, является автором множества аранжировок и транскрипций музыки классиков джаза, включая Дюка Эллингтона и Куинси Джонса. История создания альбома Waon началась с того, что Мерсер решил написать цикл из четырех композиций, посвященных временам года. После того, как Spring, Summer и Autumn были готовы, бывший музыкант его оркестра, флейтист Нори Тани, живущий в Лос-Анджелесе, познакомившись с этой музыкой, поделился ею с широко известным джазовым ударником Питером Эрскином, на которого она также произвела сильное впечатление.
Так созрела идея записи альбома, реализованная в нескольких сессиях звукозаписи в США и Японии. В работе над альбомом приняли участие трио Питера Эрскина с Аланом Паскуа за фортепьяно и его племянником Дамианом Эрскином на басу, виднейший японский джазовый трубач Тайгер Окоши, японские мастера джаза (пианист Хиро Морозуми и упомянутый выше Нори Тани) и традиционной музыки: Куниоши Сугавара (сякухати) и Томоко Кихара (кото), а также струнный квартет (в котором отметим участие известного нашим постоянным читателям по его дебютному альбому талантливого армянского виолончелиста Артема Манукяна) и духовые секции оркестра Хэсси (в финальном треке).
Уже в стартовой композиции Summer сочетание джазовой ритм-группы с солирующим голосом кото придает музыке, наряду с мощным драйвом неповторимое своеобразие. И в дальнейшем трудно удержаться от превосходных степеней, слушая, скажем, перекличку трубы Окоши и фортепьяно Паскуа в пьесе японского автора Тадао Саваи Like a Bird (это не единственное его сочинение в программе), удивительный переход в Winter от звучания флейты Нори Тани к финальному соло Окоши на трубе, неожиданно меняющему японское настроение композиции на бразильское, сольные экзерсисы Эрскина на ударных в Hanab или Interlude, хрупкую красоту звучания традиционных инструментов в написанной Томоко Кихара пьесе Moon Drops. Добавлю к общему впечатлению от альбома прекрасные комментарии Мерсера Хэсси к каждой пьесе, передающие истинно японское поэтичное отношение к природе и ее отражению в музыке. Вот как он, к прмеру, говорит о титульной композиции альбома Waon: «Идея этой композиции пришла ко мне, когда я следил за падающими дождевыми каплями после сильного ливня, в то время, как лучи солнца пробивались сквозь листву деревьев». Так мог сказать только японец!
И еще одна мысль Мерсера Хэсси: он говорит о том, что хотел бы посвятить этот альбом своим друзьям и своей семье, как памятный знак о его жизни. Что ж, услышав Waon однажды, эту музыку трудно забыть.
Пестрое этническое происхождение (итало-португалец, родившийся в 1989 году в Лондоне) уже само по себе делает пианиста и композитора Дана Косту «Человеком Мира». Путь Дана к познанию секретов музыки тоже полон странствий. ...
Даниэль Ротем – представитель многочисленной израильской джазовой диаспоры в США. В Израиле этот саксофонист и композитор получил отличное образование, но затем сменил Тель-Авив на Бостон, отправившись повышать джазовую квалификацию ...
музыкальный стиль: индийская музыка, кроссовер, ориентальная музыка, африканская музыка, этно-джаз
страна: США
The Beatles, King Crimson, Боб Дилан и Рави Шанкар – их музыка служит источником вдохновения для участников нью-йоркской группы Datura Road. Компания, как видите, весьма солидная, а сочетание этих имен и названий делает музыку Datura ...