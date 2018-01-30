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Главная > обзоры > издано в 2018г.

MetaQuorum - Witchkraft Jazz

стиль:
30.01.2018

MetaQuorum - Witchkraft Jazz
Через три года после выхода своего первого альбома Midnight Sun (обзор ищите на сайте), ансамбль MetaQuorum представляет свой новый альбом Witchkraft Jazz. Многое изменилось за этот сравнительно короткий период. Если ранее MetaQuorum составляли его основатель, клавишник и композитор Дмитрий Ермаков, живущий уже почти четверть века в британском Ньюкасле, и голландский барабанщик Коос ван дер Велде, то в новом альбоме мы видим уже много гостей – в первую очередь Виктора Михеева, старинного партнера Ермакова еще по ряду тогда еще ленинградских команд позднесоветских времен. В Witchkraft Jazz английский и болгарский (Михеев живет и работает в Болгарии) петербуржцы вновь работают вместе в ряде треков. В одной композиции участвует также трубач Эндрю Герен. Кроме того, в MetaQuorum явно проникла семейственность: в одной из композиций мы слышим голос Кэрол Ермаковой, в другой – виолончель Георгия Михеева.

Но это – внешние, очевидные уже по album credits изменения. Чтобы судить о сущностных, надо услышать музыку. Если Midnight Sun я характеризовал в свое время, как электронный фьюжн, то с Witchkraft Jazz дело обстоит иначе. Нет, электроники по-прежнему очень много, и как инструмент творчества, она по-прежнему является основным. Но вот, так сказать, сфера применения заметно расширилась. Фанковые и проговые мотивы заметно потеснили классический фьюжн, а, скажем, в Socket Swing можно наблюдать и изящный реверанс в сторону свинга. Фортепьянный пассаж и интонации классического джаза звучат и в интро к титульной композиции Witchkraft Jazz. Из очевидного упомянем и живое слово от Кэрол и Дмитрия Ермаковых , как дополнительную (и существенную, особенно в Crimson Dreams) краску в ряде треков. Сам Дмитрий Ермаков называет стиль своей музыки meld, то есть «слияние» элементов всех вышеперечисленных направлений под электронной эгидой. Звучание большинства композиций при этом получается у MetaQuorum очень динамичным, акцентированным, полиритмичным, но без этакого давящего утяжеления, характерного для многих коллективов, синтезирующих прог-рок и джаз с металлом. MetaQuorum в этом плане идет другим путем, и такие пьесы, как Swagger, Limping Mathematician или Seven Dwarfs Rock (тут Ермаков и Михеев, соавторы этой пьесы, ввели еще, на мое ухо, и черточки психоделии) показались мне наиболее яркими вехами на этом пути. Ну, и конечно, не могу не вспомнить и прекрасную композицию Jonathan Livingston (по Ричарду Баху), выпущенную в 2016 году в виде сингла и тогда услышанную мной впервые.

Вообще, Witchkraft Jazz – не из тех альбомов, которые пишутся за одну двух-трехдневную сессию. Здесь отобраны композиции, которые записывались несколько последних лет и в самых разных местах – в Англии, России, Болгарии. Если уж вспомнилась география, то надо еще отметить, что мастеринг записей проходил в Техасе и это дело рук Кристофера Лонгвуда. Впрочем, расстояниями сейчас никого не удивишь. Сколько есть примеров, когда музыканты, живущие за тысячи километров друг от друга, монтируют альбом из записей, которые каждый сделал у себя дома. Главное – было бы что предъявить urbi et orbi. А вот с этим у MetaQuorum как раз полный порядок. Настоятельно рекомендую, особенно поклонникам упомянутых выше по тексту стилистик, убедиться в этом.

© 2018

12 tks / 60 mins

(Dmitry Ermakov - keyb, key-bass, key-guitar, synth and perc programming, synth-brass, sound-scape, tambourine, shaker, voice; Koos van der Velde – drums, jembe; Carol Ermakova – vocal (tk 3); Victor Mikheyev – b, rhythm-g, perc & synth programming, sound-scape; George Mikheyev – cello (tk 7); Andrew Guerin – tp (tk 11);)

Линк предоставил Dmitry Ermakov

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Болгария, Великобритания, Нидерланды, Россия
музыкальный стиль
прог-рок, фанк, фьюжн

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