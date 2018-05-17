Stefano Zeni - Parallel Paths

Скрипка в джазе – один из немногих инструментов, в игре на которых по количеству ярких исполнителей Европа, как в прошлом, так и в настоящем, может конкурировать с США. Знакомство с новым альбомом итальянского скрипача Стефано Зени позволяет мне включить его имя в европейскую часть этого списка.
Стефано Зени (р.1974) родился в Милане, познавал секреты игры на скрипке в консерватории Тренто, а джаз изучал в консерватории Брешии. На его счету, как исполнителя, композитора и аранжировщика, много интересных работ, он сотрудничал со многими видными итальянскими джазовыми музыкантами, а его технический уровень и творческий потенциал хорошо иллюстрирует тот факт, что он два года подряд (в 2012 и 2013 годах) занимал в Италии второе место в опросах в категории «лучший джазовый скрипач».
Как скрипач Зени во многом формировался под влиянием знаменитого французского мастера Жана-Люка Понти. Замечу сразу, в его музыке это влияние, на мой взгляд, ощутимо. Но время сейчас, конечно другое, на дворе ХХI век, технические возможности для игры на электроскрипке стали значительно шире, и Стефано использует их в полной мере. Альбомов, подобных Parallel Paths, я в дискографии французского виртуоза что-то не припоминаю.
Parallel Paths – полностью авторский и полностью сольный альбом. Зени играет, как на акустической скрипке, так и на электроинструменте. При этом он широко использует технику лупинга, благодаря эффектам, его инструмент звучит как гитара, перкуссия, бас и синтезатор. Кроме того, Стефано в отдельных треках играет на казу, свистит и поет, причем в Skipping Rope
его темпераментный вокал в духе Бориса Савольделли очень впечатляет. Стилистически музыка Зени преимущественно лежит в рамках фьюжн, но есть тут экскурсы, как в область академической музыки, так и авангарда. В двух треках к Стефано присединяются гости его проекта, и в обоих случаях они отлично вписываются в общую концепцию альбома. В Twilight
в диалог с его скрипкой вступает вибрафон такого большого мастера, как американец Майк Майниери, а в Blue Crab
можно насладиться бенефисом вышеупомянутого и очень мной любимого вокалиста Бориса Савольделли. В концепции широкого использования электроники и создания полностью сольных проектов Зени во многом следует за своим соотечественником. Получается у него очень убедительно – рекомендую Parallel Paths людям с самыми разными вкусами: crossover от Стефано Зени может оказаться привлекательным для многих. © & (p) 2018 Zanetti Records 15 tks / 61 mins (Stefano Zeni – ac.vi, 5-string el / midi vi, voice, kazoo, whistle, looper pedal, effects; with Mike Mainieri – vibe (tk 3); Boris Savoldelli – voice (tk 7);) Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press Леонид АУСКЕРН