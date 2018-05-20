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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Peter Erskine & The Dr.Um Band - On Call

стиль:
20.05.2018

Peter Erskine & The Dr.Um Band - On Call
Четыре года, четыре лучших года в истории группы, с 1978 по 1982-й провел барабанщик Питер Эрскин (р.1954) в составе Weather Report. Составляя фантастическую ритм-секцию вместе с Жако Пасториусом, он принимал участие в записи пяти альбомов легендарной группы. Даже если бы Эрскин больше не делал ничего, эти четыре года прочно закрепляют за ним место в истории джаза. Но в его творческой биографии немало и других ярких страниц. До Weather Report Эрскин постигал тонкости биг-бэндового джаза с Кентоном и Фергюссоном, после – работал со Steps Ahead Майка Майниери, выпустил ряд очень содержательных альбомов на ЕСМ, а с середины 90-х издает проекты на собственном лейбле Fuzzy Music. В 2016 году Эрскин, возвращаясь к своим джаз-роковым временам, выпустил альбом Dr.Um, получивший номинацию на Грэмми. Сперва казалось, что The Dr.Um Band – это состав на один проект, но идея получила развитие. В том же 2016-м появился еще и Lost Pages, а в 2017 году вышел Second Opinion, в апреле же года нынешнего Эрскин порадовал поклонников двойным альбомом On Call, уже четвертым для The Dr.Um Band.

В записи этой работы принимали участие клавишник Джон Бисли, саксофонист Боб Шеппард и басист Бенджамин Шеферд. Двойной альбом разделен на два диска по типу записей: первый – это студийная работа, а второй – концертные записи The Dr.Um Band, сделанные на гастролях в Италии летом прошлого года. Стилистически особой разницы между двумя дисками я не заметил: и тут, и там вас встретит, можно сказать, классическая музыка фьюжн, в которой, как вы понимаете, Питер Эрскин знает толк. Конечно, в «живой» части альбома пьесы звучат подлиннее, но насышенный электричеством саунд с неординарной как по технике, так и по звуку игрой Бисли, саксофонными партиями Шеппарда и четкой работой пары Шеферд-Эрскин неизменен. Лидер бэнда в паре треков еще и «тряхнул стариной», выдав несколько фирменных соло на ударных.

В студийном диске все композиции новые, причем авторами стали все участники ансамбля, посвятившие их тем или иным значительным фигурам в истории джаза. For the Time Being Эрскин посвятил другому герою «золотого века» фьюжн – бразильскому перкуссионисту Айрто Морейре, а Uncle Don – клавишнику Дону Грольнику. Бисли сделал трибьюты Тони Уильямсу и Хорэсу Сильверу - If so Then и Silver Linings соответственно. Might as Well Be Шеппард посвятил своему коллеге по инструменту – тенор-саксофонисту и педагогу Джерри Бергонцм, а вот басист Шеферд своей композицией Two Paths почтил память покойного гитариста Алана Холдсуорта, поясняя, что последний оказал на него большое влияние. Концертный диск включил в себя вещи с предыдущих альбомов The Dr.Um Band - Lost Pages и Second Opinion. Здесь три пьесы Эрскина, одна – Бисли и единственный кавер, Dreamsville Манчини, превращенный усилиями Эрскина и его коллег в этакую джаз-роковую босса-нову.

Ни на мгновение альбом On Call не вызвал у меня ощущения встречи с ретро-музыкой. The Dr.Um Band Питера Эрскина – коллектив, играющий вполне современную музыку, и его творческая активность – четыре альбома за три года – подтверждает, что для настоящих мастеров в рамках стилистики фьюжн есть еще много творческих возможностей. Послушайте сами!

© & (p) 2018 Fuzzy Music

2 CD

1st: 6 tks / 34 mins

2nd: 5 tks / 45 mins

(Bob Sheppard – sax; John Beasley - keyb; Benjamin Shepherd – el. b; Peter Erskine – dr, perc;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

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