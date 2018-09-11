Ivan Sobolev - New Knight of Romanticism

Новый альбом российского пианиста и композитора из Тольятти Ивана Соболева по структуре, формату и объему близок к его предыдущей работе Delicious Blues, появившейся в начале года (обзор этого диска вместе с биографическими подробностями об Иване можно найти на сайте), но содержание здесь уже иное. Delicious Blues, как подсказывает самое название, состоял из авторских миниатюр, посвященных различным направлениям блюза. Памятуя об академических корнях Ивана, его можно было охарактеризовать, как «блюз глазами академического музыканта». В New Knight of Romanticism тот же музыкант переводит свой взгляд на джаз. При этом название проекта также носит, можно сказать, программный характер.
Горячий поклонник Шопена, как говорит сам о себе Иван в письме к автору этих строк, сопровождавшему линк к альбому, он смотрит на джаз сквозь романтические очки, не зависимо от избранной в той или иной пьесе стилистической направленности. Особенно показательным в этом плане мне показалось его Tango C# moll. Очень многие, интерпретируя знаменитый аргентинский танец, подчеркивают страсть, кипение крови, яростный эротизм, присущий этой музыке. Соболев видит танго несколько иначе, в своей пьесе он выдвигает на первый план гибкость и изящество, также несомненно присущие танго, уводя в тень драматизм и сексуальное начало. Аналогично, интерпретируя романтический, но бравурный «Революционный этюд» Шопена в джазовых тонах, он выбирает нежную, «порхающую» стилистику бразильской босса-новы. Что же касается шопеновских влияний, то они заметны, на мой взгляд, в таких его композициях, как Tender Rose, Nocturne #1 или Once A Sad Day.
Но, как и в Delicious Blues, Иван уделяет внимание разным направлениям джаза. Это и тот же блюз (какой джаз без блюза!) - откровенный в Thursday May Blues и проступающий в интонациях стилизованной под гарлемский страйд пиано двадцатых годов прошлого века миниатюры Jazz Etude #2 (D-dur). Это и свинговый джаз в композиции Scattered passerby, сделанной в духе музыки Джанго Рейнхардта и его современных последователей, играющих цыганский или мануш-джаз. Язык Соболева-композитора разнообразен, а техника исполнения Соболева-пианиста позволяет ему делать свои пьесы и яркими, и, если хотите, демократичными, доступными восприятию даже людей мало знакомых с джазом, как явлением. Трудно определить однозначно стилистику этого проекта Ивана Соболева. Очень условно я бы отнес ее к смус-джазу, только рефлексии в его музыке куда больше, чем это обычно бывает у исполнителей этого направления. © 2018 10 tks / 25 mins (Ivan Sobolev – p, electronics;) Линк предоставил Иван Соболев Леонид АУСКЕРН