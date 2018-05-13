Itai Kriss and Telavana - Telavana

Вы можете тщательнейшим образом исследовать географическую карту мира, но такого места, как Телавана вы там не найдете. Нет Телаваны! Есть Тель-Авив в Израиле, есть Гавана на Кубе, а Телаваны нет! И все-таки она есть. Она создана воображением израильского флейтиста Итая Крисса и воплотилась во вполне реальный ансамбль Telavana, второй альбом которого с одноименным названием выходит в свет 7 июля.
Итай родился в 1980 году и вырос в Тель-Авиве, с детства окруженный музыкой с самыми разными корнями, столь же пестрыми, как население Израиля – от Марокко до Балкан, от Йемена до Турции. Музыкальное образование он получил в известной в Израиле Высшей школе искусств Тельмы Йелин и там увлекся джазом. В 22 года Итай перебрался в Нью-Йорк. Здесь он не только вошел в круг музыкантов местной дайнтаун-сцены, но и увлекся всеми видами латиноамериканской музыки – афро-кубинским джазом, сальсой и другими направлениями. Так и получилось, что, с одной стороны, он много играл с местными израильскими джазменами – Омером Авиталем, Авишаи Коэном, Аароном Гольдбергом, Yemen Blues, а с другой стороны, работал с Эдмаром Кастанедой, Джерри Гонсалесом, Дафнис Прието, Йосвани Терри и другими.
В собственном творчестве Крисс соединил, казалось бы, трудно соединимые ближневосточные и карибские мотивы, что прямым образом отразилось и в названии созданного им коллектива Telavana, и в его составе. Вместе с Криссом в Telavana играют нью-йоркский трубач Майкл Родригес, кубинский пианист Сезар Ороско, пуэрто-риканский перкуссионист Маркос Лопес, а также израильская ритм-группа: басист Ор Барекет и барабанщик Дан Аран. В записи представляемого альбома участвовали также очень известный кубинский мультиинструменталист Йосвани Терри, здесь играющий в одной пьесе на народном перкуссионном инструменте чекере, и турецкий виртуоз восточной цитры канун Тамер Пинарбаси в еще одной композиции.
Из девяти пьес альбома восемь написал сам Крисс, а Rak Beinatayim израильского автора Хирша он аранжировал в духе кубинской танцевальной мелодии. Этно-джаз царит здесь во всем альбоме. Такие композиции, как Sahadi's Serenade (одна из лучших, на мой вкус) или Shabazi – это сам Ближний Восток, Para Venezuela – причудливое сочетание венесуэльской меренги и кубинских ритмов, а в лиричной Azules афроамериканский блюз встречается с испанской музыкой фламенко. Но диффузия стилей живет и пульсирует при этом в каждом из треков: ориентальная тема вдруг наполняется латинскими интонациями, а чисто кубинская мелодия плавно и вполне естественно оборачивается ближневосточной страстностью. Очень хорош сам Крисс, которого нью-йоркская пресса не зря считает одним из самых перспективных флейтистов своего поколения, уверенно ассистируют ему Родригес, второй главный солист, гибкий и быстрый Ороско и очень чуткий басист Барекет.
А обложка альбома идеально отражает творческую концепцию Итая Крисса: вот он сам, а-ля бедуин плывет по пустыне на верблюде, играя на флейте. Где-то поотдаль манит восточная красавица, но колючие пустынные кактусы переходят в зеленые пальмы, пустыня заканчивается ласковым морем с порхающими разноцветными попугаями, а над обоими искусственно соединенными пейзажами пылыет белое от жара солнце: Telavana! © 2018 Itai Kriss Music 9 tks / 53 mins (Itai Kriss – fl; Michael Rodriguez – tp; Cesar Orozco – p; Or Bareket – b; Marcos Lopez – perc; Dan Aran – dr; with Yosvany Terry – shekere (tk 2); Tamer Pinarbasi – qanun (tk 4);) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН