Ira B. Liss Big Band Jazz Machine - Tasty Tunes

Еще один очень обаятельный и совсем не гадкий утенок на нашем джазово-блюзово-этническом сайте. Да, то, что делает Джоанна Уолфиш, лишь в каких-то черточках соприкасается с джазом, а также с роком и фолк-роком. Эта исполнительница ...