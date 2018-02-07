Ira B. Liss Big Band Jazz Machine - Tasty Tunes

Вся творческая жизнь Айры Би Лисса связана с биг-бэндовым джазом. Эта ниочка тянется еще с начала 70-х лет прошлого века, когда юный Айра в Сан-Диего сидел за ударной установкой в Patrick Henry High School Band. А уже в 1979 году он основал свой биг-бэнд - Ira B. Liss Big Band Jazz Machine, с которым работает и поныне – уже почти сорок лет! Как вы понимаете, содержать в боевой форме столь большой коллектив и столь долгое время очень не просто – это ведь не комбо в три-пять человек. Но баскетбольного роста (2м!) бэнд-лидеру это удается. Судя по тому, что представляемый сегодня альбом Tasty Tunes – только пятый в его дискографии, основное внимание бэнд Лисса уделяет не столько записям, сколько концертным выступлениям. И, надо сказать, коллектив весьма популярен в Южной Калифорнии, с ним сотрудничали очень большие джазовые музыканты, к примеру, Джордж Ширинг или Боб Минцер. Сегодня Ira B. Liss Big Band Jazz Machine – это полноценный биг-бэнд полного состава, а в новом альбоме с ним вновь сотрудничают тот же известный по группе Yellowjackets саксофонист Боб Минцер, известный гитарист Эрик Мариенталь, а также Дин Браун и Холли Хофман.
Программа альбома представляет собой пеструю амальгаму, где классические стандарты эры свинга, вроде I Didn’t Know What Time It Was Роджерса и Харта соседствуют с не менее известными композициями уже послевоенного джаза – например, Oleo Сонни Роллинса, а также с не слишком часто исполняемыми пьесами. Интересно, что Лисс использует подчас уже готовые аранжировки тех или иных произведений, как в случае с Mountain Dance Дэйва Грузина, которую бэнд играет в аранжировке очень известного в 70-е годы немецкого бэнд-лидера Петера Хербольцхаймера.
Название коллектива Big Band Jazz Machine просто напрашивается на сравнение именно с уверенно работающей машиной. И такое сравнение в данном случае весьма уместно – как в плане безукоризненной работы всех частей (то есть секций) этого механизма, так и в плане динамичности предлагаемой Айрой музыки. Яркие, мажорные, исполненные чистыми, без полутонов, красками музыкальные полотна бэнда, кажется, не могли родиться в ином месте, кроме солнечной Калифорнии. По контрасту, мне в этом смысле особенно запомнилась более сдержанная, лиричная композиция Nature Boy, где мелодичному вокалу Джанетт Хаммер вторит флейта гостьи оркестра, известной исполнительницы Холли Хофман. Впечатлил и парад саксофонистов в Oleo, где по очереди солируют все музыканты соответствующей секции, а также Manhattan Burn, где широкое поле для импровизации было предоставлено гитаристу Алексу Кьяварелли. Ну, и разумеется, подтвердили свой класс все именитые гости, принимавшие участие в записи альбома этого в высшей степени профессионального бэнда.
(Ira B. Liss - band leader; Christofer Hollyday, Richard McGuane, Tyler Richardson, David Castel De Oro, Joel Ginsberg, Ross Rizzo Jr – saxes; Randy Aviles, Mark Nicholson, Peter Green, Collin Reichow, Carlos Roldan – tp; Gary Bucher, David Bernard, David Murray, Tim Hall – tb; Steve Sisley – p; Lance Jeppesen – b; Alex Ciavarelli – g; Charlie McGhee – dr; Mark Lamson – perc; Janet Hammer – voc; with Bob Mintzer, Dean Brown, Eric Marienthal, Holly Hoffman;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services; Scholz Productions
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