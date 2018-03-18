Ivan Sobolev - Delicious Blues

Delicious Blues – уже не первая работа еще весьма молодого российского пианиста и композитора Ивана Соболева. В прошлом году Иван только перешагнул двадцатипятилетний рубеж. Живет он в Тольятти, здесь окончил по классу фортепьяно школу искусств им. Балакирева, а позже учился в Нижегородской консерватории им. Глинки по классу композиции и оркестровки. Несмотря на учебу в заведениях, освященных именами выдающихся русских академических композиторов, основным направлением творчества музыканта стала импровизация на основе джаза и блюза, а также музыка для артхаусного кино. Поклонники знают его работы по артистическому нику Иван Каин – на мой вкус, довольно странному и больше подходящему, опять-таки, на мой вкус, исполнителю так называемого «русского шансона», но тут Ивану, безусловно, виднее. Во всяком случае, на обложку Delicious Blues он вынес свое настоящее имя и фамилию.
Работает Иван с созданной им группой, но Delicious Blues делал полностью сам. Все девять треков, составивших программу альбома, вместились в менее двадцати минут звучания, так что это, скорее, мини-альбом, по характеру звучания - электро-акустический. Иван играет на фортепьяно, дополняя свой солирующий инструмент гитарно-клавишными электронными звучаниями и создавая тем самым достаточно плотную и насыщенную звуковую ткань. «Вкусный блюз» (так звучит название альбома по-английски) приготовлен Соболевым со щедрой добавкой острых специй: Grape Fingers - это типичное фортепьянное буги, в этом же ключе, но с необычными сонористическими эффектами решена композиция Fast Piano Bullet, а The Last Piano King – это классический рок-н-ролл в духе Фэтса Домино. Судя по названию, не исключаю, что именно Фэтсу, недавно ушедшему из жизни одному из последних королей рок-н-ролла, причем, игравшему именно на фортепьяно, посвятил автор эту вещь. Есть в альбоме пьесы и иного плана. В Unexpectedly Warm Иван положил на блюзовую подоснову почти академическое фортепьянное соло, что придало композиции в целом джазово-эмбиентный привкус. К балладной форме тяготеют также Nice Evening With You и The Ballad Of Maria Part 2.
Как уже сказано выше, альбом не велик по объему. Продолжая кулинарные аналогии, Иван, как в мишленозвездном пафосном ресторане, предлагает своим гостям изысканные, но очень скромные по размеру порции блюд со своей авторской кухни. Самая длинная композиция Unexpectedly Warm звучит всего лишь чуть больше трех минут, а остальные – в пределах полутора-двух минут. Скажу честно, я «не наелся». Не скажу, что ожидал услышать целый фортепьянный концерт импровизаций а-ля Кит Джарретт или что-то типа прог-роковых эпиков, но финал почти каждой пьесы вызывал подсознательное сожаление, что она уже завершена. Что ж, это тоже заповедь классного шефа: из-за стола надо вставать чуть голодным. Во всяком случае, Delicious Blues оставляет желание еще раз наведаться на творческую кухню Ивана Соболева. © 2018 9 tks / 18 mins (Ivan Sobolev – p, electronics;) Линк предоставил Иван Соболев Леонид АУСКЕРН