Pat Battstone - The Last Taxi: In Transit

Еще один релиз от Leo Records 2018 года на наших страницах. В данном случае Лео Фейгин представляет альбом американского пианиста и композитора Пата Баттстоуна The Last Taxi: In Transit. Будучи уже немного знакомым с творчеством Баттстоуна и зная авангардное направление издательской политики Leo Records, считаю эту их «встречу» очень логичной.
Впервые имя Пата Баттстоуна возникло на jazzquad.ru в 2017 году благодаря Rylesonable, его совместному альбому с итальянской вокалисткой Антонеллой Чионной, изданному итальянским лейблом Dodicilune. Там же приведены и биографические подробности, повторять которые не стану. Напомню только, что Баттстоун, опытный музыкант новоджазового направления с весьма солидной дискографией, одновременно является ученым-ракетчиком, работающим в Draper Labs, Кембридж, Массачусетс. Как Пату удается совмещать одно с другим – для меня загадка. То ли креативная импровизационная музыка помогает научной работе, то ли дерзкие научные исследования стимулируют музыкальное творчество – так или иначе, у Баттстоуна все хорошо в обеих сферах.
Четыре последних своих альбома, начиная с 2016 года, Баттстоун создал, сотрудничая с вокалистками из Бари, южноитальянского региона Апулия. The Last Taxi: In Transit продолжает эту тенденцию. Здесь партнерами Пата и его американских инструменталистов выступают сразу две итальянки – Антонелла Чионна и Джанна Монтекальво (обе участвовали в изданном Dodicilune трибьюте Билли Холидей Hunger And Love – Billie Holiday 1915-2015, о котором тоже можно прочесть у нас). Кстати, и в американской части состава есть еще одно интересное женское имя: латвийская флейтистка Илона Кудина переехала в Бостон только в 2001 году, до этого сделав очень успешную карьеру в Латвийском симфоническом оркестре и в других составах, как академических, так и джазовых.
The Last Taxi – это название целой серии проектов в дискографии Пата Баттстоуна. In Transit – самая свежая запись в ее рамках. Ей Пат предпослал в буклете цитату из Генри Миллера: «Целью путешествия является не место, а новые способы взглянуть на вещи». К этому призывает и музыка «Последнего такси: Транзит»: силлабическое пение и текстовые вставки итальянских вокалисток, великолепная флейта Кудиной, тонкие вибрафонные партии Ричарда Пула, вдумчивые соло басиста Рэтбуна, эмоциональная игра самого Баттстоуна заставят кого-то по-новому оценить возможности современной импровизационной музыки, а любителей оной – с удовольствием вдохнуть аромат этого яркого и чувственного сонористического букета. Новый джаз сегодня чрезвычайно многолик. Есть в нем герметичные, сугубо экспериментальные концепции «искусства для избранных». Версия Пата Баттстоуна и его коллег – иная, более демократичная и открытая для слушателя. Мне она очень импонирует и призываю всех оценить эту незаурядную музыку. © & (p) 2018 Leo Records 11 tks / 54 mins (Pat Battstone- p; Chris Rathbun – b; Richard Poole – dr, vibe; Ilona Kudina – fl; Todd Brunel – cl; Gianna Montecalvo, Antonella Chionna - voc, spoken word;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН