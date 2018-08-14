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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Steve McQuarry - Aire

стиль:
14.08.2018

Steve McQuarry - Aire
Сольный альбом – это, прежде всего, вызов музыканта самому себе. Это испытание даже для опытного профессионала, каковым является Стив МакКуорри. Он родился в Денвере, Колорадо и с раннего детства слышал игру на фортепьяно своей матери. Стал пианистом и он сам. МакКуорри шлифовал свое мастерство в целом ряде высших учебных заведений, включая Университет Колорадо в своем родном городе, известную школу Беркли и Калифорнийский университет в Сан-Диего. МакКуорри прошел отличную школу, выступая с такими крупными мастерами, как Диззи Гиллеспи, Луи Бельсон, Джон Кейдж, Винни Колаюта или Лаури Андерсон. Джазовый пианист и композитор, он делает оркестровки для кинофильмов, руководит органным трио имени себя, а также коллективами Resonance, Echelon и Mandala Orchestra.( Mandala – его собственный лейбл, на котором Стив выпускает музыку). Но, насколько я знаю, Aire – первый в его практике сольный альбом с чисто импровизационной музыкой.

Повторюсь, это вызов самому себе. Рядом – никого, нет партнеров, которым можно перебрасывать, как мячик, тему для дальнейшего развития, нет ритм-группы, создающей основу для развития импровизации. Есть только студия, ты и твой инструмент (в данном случае, рояль Yamaha). И есть две руки, каждой из которых можно поставить свою задачу так, чтобы создавалось ощущение, что играет не один человек (Стив МакКуорри так и делает). И, наконец, и главное, - есть творческая фантазия, есть потенциал, чтобы заставить слушателя почти час слушать твою музыку, импровизацию, которая рождается непосредственно за инструментом.

Сразу вспоминаются мастера такого творчества, прежде всего, Кит Джарретт. Не могу сказать, что Стив МакКуорри работает в том же ключе. Жругой темперамент, другие подходы. Музыка МакКуорри прозрачнее, если так можно выразиться, в ней больше воздуха, ее элементарно легче слушать. В то же время Стив не заигрывает со своим слушателем, не «подмигивает» ему какими-то хитро вплетенными в музыкальную ткань узнаваемыми цитатами. Это чистый и позитивный по настроению, в чем-то близкий нью-эйджу поток музыкального сознания, который делает честь его автору и гарантирует час полезного релакса его слушателям.

© & (p) 2018 Mandala Records

2 tks / 59 mins

(Steve McQuarry – p;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер, мэйнстрим

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