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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Catarina Dos Santos - Rádio Kriola/Reflections on Portuguese Identity

стиль:
03.08.2018

Catarina Dos Santos - Rádio Kriola/Reflections on Portuguese Identity
Португалия одной из первых в Европе выстроила обширную колониальную империю, раскинувшуюся по трем континентам и одной из последних (в середине 70-х) ее окончательно растеряла. Но остался огромный португалоязычный мир с африканскими Анголой и Мозамбиком, Кабо-Верде и Гвинеей-Бисау, азиатским Восточным Тимором и бывшей жемчужиной империи, огромной Бразилией в Южной Америке. Соответственно, пестрым стало и население современной Португалии, где живет много выходцев из бывших колоний, преимущественно африканских. А если к ним прибавить и многочисленных местных цыган, то диффузия разных культур становится особенно пестрой. Именно в такой атмосфере, в промышленном городе Баррейро выросла певица и исполнительница собственных песен Катарина Душ Сантуш.

Магистральное направление в жизни для нее было предопределено семейными традициями: ее отец вел радио-шоу в местном культурном центре, а певческие таланты она унаследовала от матери и бабушки. Катарина окончила джазовую школу Луиса Вилаш-Боаша в Лиссабоне, затем постигала тайны латинского джаза в Нью-Йорке и Бразилии. На родине самбы и босса-новы она выпустила и свой первый альбом. Но основа ее творчества – это синтез различных этнических традиций, знакомый ей с детства – португальских, бразильских, африканских. Именно он представлен в новом альбоме Катарины Душ Сантуш Rádio Kriola/Reflections on Portuguese Identity. Это не фольклор, это преимущественно авторские песни Катарины, но упомянутый синтез – это и есть ее особый, индивидуальный стиль.

Здесь традиционная португальская музыка фаду сочетается с афро-бразильской лундой (A Dancer’s Redemption), Inverno Tropical основана на ангольской традиции, а словами Odju bibo, pé ligeiro благославляют своих детей португальские цыгане. Часть песен Катарина поет не только на португальском, но и на его специфичном креольском диалекте, распространенном в Кабо Верде. У альбома Душ Сантуш двойное название. Его первая часть, Rádio Kriola – это представление программы, как некоего плэй-листа на радио (такой подход, как вы уже поняли, связан с радио-шоу отца), а вот вторая часть носит более глубокий, даже философский подтекст: «Размышления о португальской идентичности». Кто такой современный португалец? Практически все западноевропейские страны, в том числе и Португалия, уже много лет как перестали быть моноэтничными. Но особенно остро этот вопрос стоит сегодня в связи с наплывом эмигрантов: кто такой современный француз, голландец, итальянец? Что касается Португалии, то Катарина Душ Сантуш, судя по музыке ее нового альбома и духу этого проекта, уже дала ответ на этот вопрос.

© & (p) 2018 ARC Music

14 tks / 53 mins

(Catarina dos Santos - lead voc, keyb; Toy Vieira - cavaquinho, ac. g, keyb; Jean-Marc Charmier – acc; Renato Chantre, Costa Neto- el. b; Miroca Paris, Mick Trovoada, Bruno Buarque - perc; Ricardo Pinto – tp; Chullage, Norberto Correia, Hugo Correia – voc; Carlos Veiga- keyb; Carlos Sanches, Lúcio Vieira, Osvaldo (Vaiss) Dias- ac.g; Chico Fernandes – dr; João Pedro Santos - Bb cl; Matamba Joaquim - spoken word; Jorge Angelo – ts; Paulo Jorge Silva- programming; Eduardo Nazarian – p; Juan Acosta, Rolando Semedo – ac. g, b; Djudjuty Alves – cavaquinho; Nancy Vieira, Mick Trovoada- backing voc; Alfredo Bello – b;)

Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия
музыкальный стиль
кроссовер

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