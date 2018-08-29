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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Carol Liebowitz / Birgitta Flick - Malita-Malika

стиль:
29.08.2018

Carol Liebowitz / Birgitta Flick - Malita-Malika
Дуэт исполнительниц, из которых творчество одной (Кэрол Либовиц) неплохо знакомо нашим постоянным читателям, а вот с другой (Биргитта Флик) встречаемся впервые. Пианистка из Нью-Йорка с академическим багажом и высокой репутацией в джазовом авангарде Кэрол Либовиц неоднократно гостила на сайте с записями, выпущенными лейблом Line Art Records. В двух случаях из четырех это были дуэты - с альт-саксофонистом Ником Лайонсом (First Set) и кларнетистом Биллом Пэйном (SPIDERWEBMANDALA). Последний альбом вышел в 2018 году и рецензировался у нас совсем недавно. Получается, этот год стал для Кэрол особенно урожайным: в начале октября поступает в продажу еще один альбом - Malita-Malika, опять дуэтный, но уже с немецкой тенор-саксофонисткой Биргиттой Флик.

Флик живет в Берлине, а тонкости джаза постигала как в Берлине, так и в Стокгольме. Соответственно, большинство ее джазовых проектов связано с музыкантами из Германии и Швеции. Биргитта предпочитает новоджазовый авангард и играет его с квинтетом Нико Лохмана, ансамблем Fluxmaschine, а также с собственным квартетом. С Либовиц они впервые встретились в одном из берлинских клубов в 2010 году, затем продолжили знакомство, которое уже перешло в стадию совместных выступлений, в Нью-Йорке в 2014-м, и с тех пор время от времени концертируют вместе в Штатах и Европе. Осенью 2017 года Биргиттта вновь на целый месяц оказалась в Нью-Йорке, что и дало возможность обеим исполнительницам записать за две сессии Malita-Malika. Если запись была сделана в Новом Свете, то издается она в Старом: на хорошо известном лондонском лейбле Leo Records. Его шеф Лео Фейгин вместе с исполнительницами стал со-продюсером альбома.

Абсолютное большинство треков альбома – это спонтанные, не репетировавшиеся заранее импровизации. Один трек, титульный, сочинила Биргитта Флик. Наконец, Кэрол и Биргитта включили в программу два своих любимых стандарта: September in the Rain (объединив его с темой Marionette гитариста Билли Бауэра) и You Don’t Know What Love Is. Разумеется, звучат они отнюдь не в классическом джазовом ключе, а в духе, более характерном для творчества обеих исполнительниц. Но, при этом Кэрол еще и поет в этих двух треках. Я и ранее знал, что вокал ей не чужд, но услышать довелось впервые. Надо сказать, очень даже убедительно! Что же касается фортепьяно, то, как мне показалось, именно в этом альбоме академическое прошлое Либовиц наименее заметно: ее игре в дуэте с Флик, думаю, поаплодировал бы и недавно покинувший этот мир Сесил Тейлор. Очень приятное впечатление оставила и игра Биргитты Флик: интересная саксофонистка со своим независимым мышлением и креативными идеями. В дуэте Кэрол и Биргитта отлично взаимодействуют, но при этом не ограничивают собственную свободу самовыражения. Возможно, поэтому Malita-Malika слушаешь с большим удовольствием, которое, надеюсь, разделят со мной потенциальные слушатели этой работы.

© & (p) 2018 Leo Records

11 tks / 54 mins

(Carol Liebowitz – p, voice; Birgitta Flick – ts;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
авангард

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