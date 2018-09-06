Charles Pillow Large Ensemble - Electric Miles

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Charles Pillow Large Ensemble - Electric Miles

стиль:
06.09.2018

Charles Pillow Large Ensemble - Electric Miles
Почти пол-века назад Майлс Дэвис совершил очередной резкий поворот в своей долгой и успешной карьере, дав старт новому направлению, получившему название джаз-рок, именуемому также музыкой фьюжн. Альбомами конца 60-х, в первую очередь In a Silent Way и Bitches Brew, он в своем творчестве широко открыл двери звучанию электрифицированных инструментов и жестким ритмам рока. Часть его поклонников встретила эти новшества в штыки, но зато аудитория Майлса резко расширилась за счет молодых фэнов. Также молоды были и музыканты, работавшие с Майлсом в те дни и ставшие позже лидерами новых, собственных коллективов, превративших эксперименты Майлса в исток бурной джаз-роковой реки: Хэнкок, Уильямс, Шортер, Кориа, МакЛафлин, Завинул.

Не раз и не два, начиная где-то с конца 70-х отдельные критики, считавшие джаз-рок тупиковой ветвью развития джаза, предрекали ему скорое вырождение. Что и говорить, кое-какие мутации направление претерпело, но и сегодня, в XXI веке, музыку фьюжн играют, записывают и слушают. И – конечно же, помнят Майлса. Очередным свидетельством тому стал альбом Electric Miles от Charles Pillow Large Ensemble. Создатель этого трибьюта «электрической» эре Майлса Дэвиса – саксофонист и аранжировщик Чарльз Пиллоу, уроженец Луизианы, окончивший, а ныне преподающий в Eastman School of Music, вышел на профессиональную сцену в конце 80-х и успел поработать со многими и в разных направлениях. С одной стороны, среди тех, с кем он играл – Синатра, Мэрайя Кэри, Пол Саймон, Брюс Спрингстин, а с другой уже чисто джазовые люди - Скофилд, Харрелл, Либмэн. Его собранный под новый проект «Большой ансамбль» - это, по сути, биг-бэнд, но с бас-гитаристом (Чак Бержерон) и клавишником (Джулиан Гарвью).

С этой командой из 16 человек Пиллоу записал восемь композиций, взятых и с тех революционных дэвисовских альбомов: Bitches Brew, Jack Johnson, In a Silent Way, в своих аранжировках для «электрифицированного» биг-бэнда. Что сказать? Слушать было, конечно, интересно. В отдельных треках мне показалось, что тот (пятидесятилетней давности), свежий и резкий драйв звучания как-то растворился в звонких духовых пачках, но в лучших вещах альбома, а таковыми для меня стали Black Satin, Yesternow и Spanish Key, дух музыки Дэвиса действительно ожил и приобрел новое и интересное качество. Наверное, не последнюю роль сыграло участие в записи первых двух упомянутых композиций Дэйва Либмэна. Джазовый ветеран, гость проекта, непосредственно работавший в свое время с Дэвисом в тех исторических записях, блистательно тряхнул стариной и показал настоящий класс в своих соло на сопрано-саксофоне. Отдам должное и работе ритм-группы, от которой здесь зависело очень многое, а также трубачам- солистам Тиму Хагансу и Клею Дженкинсу, которым выпала нелегкая задача «заменить» своими партиями звучание самого Дэвиса. В основном, получилось, как впрочем, и сам трибьют.

© & (p) 2018 Mama Records

8 tks / 59 mins

(Charles Pillow – as, ss, fl, alto fl; Colin Gordon – as, ss, fl; Luke Norris –ts, cl; CJ Ziarniak – ts; Karl Stabnau - bass cl; Tony Kadleck, Charlie Carr, Clay Jenkins,Tim Hagans – tp; Michael Davis, Abe Nouri, Jack Courtright – tb; Gabe Ramos - bass tb; Julian Garvue – el. p; Chuck Bergeron – el. b; Mike Forfia – ac.b (tks 4,6); Jared Schonig – dr; Dave Liebman – ss (tks 3,7);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

Еще из раздела издано в 2018г.

Deer - Portraits

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кроссовер, прог-рок
  • страна: Гонконг, Мексика
Они познакомились в Мехико, где оба изучали музыку. Он, Мигель Бастида, постигал тайны классической композиции и игры на гитаре, она, Адриана Фалькон, штудировала музыкологию. Оба музицировали и сами. Адриана больше работала в области ...
подробнее
06.09.2018

Der Finger - Das Zeit

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Россия
14 марта 2018 года в Кембридже умер английский физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг, почитаемый многими, как самый выдающийся ученый нашего времени, сравнимый по масщтабу своих работ с Альбертом Эйнштейном. 20 марта московский дуэт ...
подробнее
06.09.2018

Detieti - Frogressive Punk

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кроссовер, авангард
  • страна: Россия
Новый коллектив. Новый лейбл. Первая встреча. Перед ней, получив линк, решил порыться в Сети. Выяснилось, что ансамбль с диковинным названием Detieti возник в Москве в 2004 году. В нынешнем составе играет с 2016 года, а от первоначального ...
подробнее
06.09.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com