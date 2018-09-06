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Charles Pillow Large Ensemble - Electric Miles
06.09.2018
Почти пол-века назад Майлс Дэвис совершил очередной резкий поворот в своей долгой и успешной карьере, дав старт новому направлению, получившему название джаз-рок, именуемому также музыкой фьюжн. Альбомами конца 60-х, в первую очередь In a Silent Way и Bitches Brew, он в своем творчестве широко открыл двери звучанию электрифицированных инструментов и жестким ритмам рока. Часть его поклонников встретила эти новшества в штыки, но зато аудитория Майлса резко расширилась за счет молодых фэнов. Также молоды были и музыканты, работавшие с Майлсом в те дни и ставшие позже лидерами новых, собственных коллективов, превративших эксперименты Майлса в исток бурной джаз-роковой реки: Хэнкок, Уильямс, Шортер, Кориа, МакЛафлин, Завинул.
Не раз и не два, начиная где-то с конца 70-х отдельные критики, считавшие джаз-рок тупиковой ветвью развития джаза, предрекали ему скорое вырождение. Что и говорить, кое-какие мутации направление претерпело, но и сегодня, в XXI веке, музыку фьюжн играют, записывают и слушают. И – конечно же, помнят Майлса. Очередным свидетельством тому стал альбом Electric Miles от Charles Pillow Large Ensemble. Создатель этого трибьюта «электрической» эре Майлса Дэвиса – саксофонист и аранжировщик Чарльз Пиллоу, уроженец Луизианы, окончивший, а ныне преподающий в Eastman School of Music, вышел на профессиональную сцену в конце 80-х и успел поработать со многими и в разных направлениях. С одной стороны, среди тех, с кем он играл – Синатра, Мэрайя Кэри, Пол Саймон, Брюс Спрингстин, а с другой уже чисто джазовые люди - Скофилд, Харрелл, Либмэн. Его собранный под новый проект «Большой ансамбль» - это, по сути, биг-бэнд, но с бас-гитаристом (Чак Бержерон) и клавишником (Джулиан Гарвью).
С этой командой из 16 человек Пиллоу записал восемь композиций, взятых и с тех революционных дэвисовских альбомов: Bitches Brew, Jack Johnson, In a Silent Way, в своих аранжировках для «электрифицированного» биг-бэнда. Что сказать? Слушать было, конечно, интересно. В отдельных треках мне показалось, что тот (пятидесятилетней давности), свежий и резкий драйв звучания как-то растворился в звонких духовых пачках, но в лучших вещах альбома, а таковыми для меня стали Black Satin, Yesternow и Spanish Key, дух музыки Дэвиса действительно ожил и приобрел новое и интересное качество. Наверное, не последнюю роль сыграло участие в записи первых двух упомянутых композиций Дэйва Либмэна. Джазовый ветеран, гость проекта, непосредственно работавший в свое время с Дэвисом в тех исторических записях, блистательно тряхнул стариной и показал настоящий класс в своих соло на сопрано-саксофоне. Отдам должное и работе ритм-группы, от которой здесь зависело очень многое, а также трубачам- солистам Тиму Хагансу и Клею Дженкинсу, которым выпала нелегкая задача «заменить» своими партиями звучание самого Дэвиса. В основном, получилось, как впрочем, и сам трибьют. © & (p) 2018 Mama Records 8 tks / 59 mins (Charles Pillow – as, ss, fl, alto fl; Colin Gordon – as, ss, fl; Luke Norris –ts, cl; CJ Ziarniak – ts; Karl Stabnau - bass cl; Tony Kadleck, Charlie Carr, Clay Jenkins,Tim Hagans – tp; Michael Davis, Abe Nouri, Jack Courtright – tb; Gabe Ramos - bass tb; Julian Garvue – el. p; Chuck Bergeron – el. b; Mike Forfia – ac.b (tks 4,6); Jared Schonig – dr; Dave Liebman – ss (tks 3,7);) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН
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