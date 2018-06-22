Project Grand Slam - Trippin’

Многоопытный нью-йоркский басист, композитор и бэнд-лидер Роберт Миллер в своем творчестве явно не революционер, а последовательный эволюционист. Я имею ввиду его работы в рамках Project Grand Slam, ансамбля, с которым последние одиннадцать лет связана его основная творческая активность. Project Grand Slam никогда не бросался в эксперименты с новомодными направлениями, не прыгал из одной стилистики в другую. Изначально Миллер культивировал ансамблевый саунд, который сочетал элементы классического фьюжн, фанка и легкого налета этники, поначалу ориентальной, а затем латинской. В этот весьма аппетитный и привлекательный для слушателя «пирожок» Роберт почти в каждом альбоме вкладывал одну-две «изюминки»: свои интерпретации известных композиций классического рока середины 60-х – начала 70-х годов – музыки, на которой он вырос и которую любит по сей день. При этом Project Grand Slam и не стоял на месте: в каждом новом альбоме можно было найти эволюционные моменты, нечто новое и отличающее его от предшественника. Говорю об этом с уверенностью человека, который имел честь слушать и обозревать на наших страницах большинство альбомов коллектива.
Эта эволюция, причем, пожалуй, в более значительных размерах, чем раньше, просматривается и в новейшем, шестом по счету, альбоме Project Grand Slam, который называется Trippin’ и увидит свет 29 июня текущего года. Просматривая еще до прослушивания список треков альбома, я решил, что «засек» две очередные «изюминки», но был прав только наполовину. No No No оказалась не версией известной песни Deep Purple из альбома 1971 года Fireball, а собственной композицией Роберта, тоже темповой и динамичной, но в ином ключе – хард-роковых акцентов в ней нет. А вот I Can’t Explain – это действительно новое прочтение песни Питера Таунсенда, первого сингла британских классиков The Who, а заодно – некий символ смещения к року в его комбинации с джазом в звучании Project Grand Slam в этом альбоме.
И еще одна перемена. Собственно, и раньше в альбомах коллектива нескольких треков бывали сделаны с участием приглашенных вокалисток. Именно так я расценивал и роль Зиарры Вашингтон, участвовавшей в записи предыдущего альбома The PGS Experience (2017). Но Зиарра не просто закрепилась в составе, а стала настоящей фронтвумен коллектива, о чем свидетельствует и обложка Trippin’. В большинстве композиций альбома (все они за упомянутым выше исключением написаны Миллером) солирует голос Зиарры Вашингтон, голос гибкий, богатый, успешно альтернативный Роджеру Долтри в I Can’t Explain, лиричный в Lament и удививший неожиданным силлабическим пением в March of the Diplomats а-ля Аструд Жильберто. То, что это единственный, как мне показалось, реверанс в сторону латинского, в данном случае – бразильского джаза, выглядит тем более удивительно, так как в нынешнем составе Project Grand Slam много музыкантов латинского происхождения. Но музыка Роберта Миллера дает его партнерам много возможностей для индивидуального самовыражения. В частности, я особо отметил бы саксофониста Марио Кастро и нового клавишника Бадена Гойо. А такие композиции, как стартовая 1972 и титульная Trippin’ могут служить отличной визитной карточкой нового альбома Роберта Миллера и его Project Grand Slam.
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