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Michael Sarian & The Chabones - Leon
27.05.2018
Даже не знаю, как правильно называть этого трубача. Учитывая армянское происхождение, для родителей дома он был, скорее всего, Микаэлом, вырос и формировался как музыкант в Аргентине, так что его там могли звать Мигелем, ну, а так как родился он в Канаде, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке, то, видимо, правильнее всего будет Майкл, Майкл Сарьян. Пояснения требует и название его коллектива: The Chabones. Это сленг, аргентинский сленг, русским эквивалентом которому будет что-то типа «Чуваки». Так что, прошу любить и жаловать: Майкл Сарьян и Чуваки!
Жаловать есть что: септет Сарьяна играет весьма качественный пост-боп с не очень заметными, но имеющими место быть латинскими интонациями, прежде всего в ритмике. Более явно они проступают в двух треках, где к септету присоединяется играющий на традиционном аргентинском барабанчике бомбо легейро Франко Пинна. В основном же саунд группы строится на сложных переплетениях линий и взаимодействии духовых – трубы, двух саксофонов и тромбона при поддержке стандартной ритм-группы фортепьяно – бас – ударные. Сам Майкл играет помимо трубы и флюгельгорна на мини-муге и синтезаторе, усиливая и разнообразя звучание его тезки Майкла Верселли.
Все шесть композиций альбома сочинил сам Сарьян. Большинство из них тематически связано с различными моментами его собственной биографии. Так, Colorado Yeta – это ирония рыжебородого и рыжеволосого Сарьяна по поводу аргентинского выражения «Рыжий неудачник», Casquito связана со злоключениями Майкла в школьном возрасте из-за прически, из которых он вынес урок о том, что лучше быть самим собой, чем «как все», наконец, титульная пьеса Leon тоже призывает к храбрости, мужеству и индивидуальности, а еще чуть-чуть и о самом авторе с его львиной гривой волос.
Все участники группы – опытные нью-йоркские музыканты, играющие, помимо The Chabones, и в других проектах, у многих есть и собственные дискографии. Для Майкла же Leon – это уже третий альбом и первый на лейбле Zoho Music, где он готовится к выпуску в сентябре. Участвуя, как и коллеги, в самых разных коллаборациях, он может похвастаться сотрудничеством с Джо Ловано, Майком Ричмондом, Уэйном Кранцем и другими известными людьми. Leon должен стать новым этапом его успешно складывающейся карьеры. © & (p) 2018 Zoho Music 6 tks / 40 mins (Michael Sarian - tp, flg, voc, mini Moog, synth; Jim Piela – as, ss; Evan Francis – ts; Elad Cohen – tb; Michael Verselli - p, Nord, mini Moog, synth; Trevor Brown - el.b; Josh Bailey - dr, auxiliary perc; with Franco Pinna - bombo legüero (tks 1,3);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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