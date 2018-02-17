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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Michael Moss / Accidental Orchestra - Helix

стиль:
17.02.2018

Michael Moss / Accidental Orchestra - Helix
Уже не одно десятилетие имя мультиинструменталиста-духовика и композитора Майкла Мосса связано с авангардной джазовой музыкой Нью-Йорка, так называемой даунтаун-сценой. Он возглавлял такие проекты, как 4 Rivers, Free Energy, Zone, его можно было увидеть на сцене вместе с Сэмом Риверсом, Дэйвом Либмэном, Полом Блеем, Элвином Джонсом, МакКой Тайнером. Музыка и альбомы этого уроженца Чикаго всегда отличаются оригинальностью, необычностью, а зачастую и использованием элементов различных этнических музыкальных культур. Весьма оригинален и его новый проект Helix.

Для его реализации Мосс собрал очень солидный, как по размерам, так и по уровню исполнителей состав – целых 22 человека. Этот импровизационный оркестр получил странное название Accidental Orchestra в честь события, произошедшего, когда Мосс сочинял одну из композиций для будущего альбома, события столь же прозаического, сколь и неприятного – Майкл сломал ногу. Отсюда произошло и название этого состава. Что представляет из себя этот оркестр? Очень большая и представительная группа струнных, достойная камерного академического состава. Из ее участников выделю такого мастера, как Джейсон Као Хванг. Большая группа духовых, в которой характерные для биг-бэнда саксофоны, труба и тромбон вместе с не самым распространенным вариантом кларнета самого Мосса сочетаются с более характерными для симфонического состава гобоем и валторной. Тут сразу привлекает внимание мощная (во всех смыслах) фигура саксофониста Раса Моше Барнетта. И, наконец, большая ритм-группа, включающая помимо традиционных и этнические инструменты, включая табла музыканта из Бангладеш Бадала Роя. Мне этот оркестр по составу напоминает настоящий Ноев ковчег, вместивший самые разные инструменты, которые кажутся порой плохо совместимыми друг с другом. Видно, не зря Мосс назвал свой лейбл 4th Stream Records, т.е. «Четвертое течение», полемизируя заочно с Гюнтером Шуллером, изобретателем термина «третье течение» для музыки, где джаз встречается с классикой.

В Helix вошло всего две, но зато очень объемные, композиции. Первая, сюита в пяти частях, каждая из которых выделена в отдельный трек, называется The Old One. Так в свое время именовал Бога великий физик (и отчасти философ) Альберт Эйнштейн. Сам автор описывает это произведение, как «инициацию в священную землю» и возводит ее к музыке разных народов, связанной с общением с потусторонним миром – от буддистских похоронных ритуалов и обрядов индейцев Северной Америки и до Мессы Баха и еврейской поминальной молитвы Кадиш. Однако, мысли и чувства автора сюиты выражаются на языке фри-джаза, что не делает прослушивание The Old One легким занятием. Если в этой композиции ярко проявилась герметичность и элитарность фри-джаза, то двадцатиминутная See Sharp or Be Flat/C# or Bb отражает другую его черту – юмор. И действительно, слушать эту вещь, где Accidental Orchestra свингует, обыгрывая Norwegian Wood Леннона и МакКартни, I Feel Good Джеймса Брауна и Bags Groove от Modern Jazz Quartet, заметно веселее. В целом – отличный альбом для продвинутых любителей джазовой музыки и, наверное, достаточно сложное произведение для неофитов.

© & (p) 2018 4th Stream Records

2 tks / 57 mins

(Jason Kao Hwang, Rosi Hertlein, Fung Chern Hwei – vi; Stephanie Griffin –viola; Lenny Mims, Carol Buck –cellos; Steve Swell – tb; Vincent Chancey -French horn; Waldron Mahdi Ricks – tp; Richard Keene –oboe; Elliott Levin – fl, ts; Ras Moshe Burnett – ss, ts; Michael Lytle - bass cl; Michael Moss -Bb cl; Steve Cohn – p; Billy Stein – g; Rick Iannacone -ambient g; Larry Roland -string b; Warren Smith – perc, vibe; Badal Roy – table; Chuck Fertal – dr; Michael Wimberly - djembe, African bells, perc;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бангладеш, Китай, США
музыкальный стиль
авангард

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