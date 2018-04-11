Michael William Gilbert - Radio Omnibus

Американец Майкл Уильям Гилберт – один из пионеров электронной музыки, причем, в отличие от многих, он в этой сфере и практик, и теоретик. Родился он в штате Коннектикут, но в молодые годы долгое время жил в Брюсселе. Именно тогда в круг интересов Майкла Уильяма вошли академический авангард, с одной стороны, и этническая музыка экзотических стран Востока, с другой. Тепень по музыке Гилберт получил в Hampshire College, а вскоре после этого стал руководить исследованиями в области электронной музыки сразу в нескольких американских центрах. Свой первый альбом, тогда еще виниловый, под названием Moving Pictures он выпустил в 1978 году. Затем дискография Гилберта энергично пополнялась. С первых авторских работ проявилась в его творчестве тенденция сочетать электронику с разнообразными этническими мотивами и акустическим инструментарием. Музыка Гилберта – частый гость в работах современных хореографов. После тридцатилетней профессиональной карьеры в качестве технического специалиста, он в последние годы смог посвятить себя исключительно музыке, хотя и продолжает вместе со своим сыном Дэниэлом работать над новыми электронными дивайсами. Альбом 2018 года Radio Omnibus – одна из работ этого периода.
В этом проекте Гилберту ассистировали известный клавишник и пианист Адам Хольцман, барабанщик Марк Уокер, а в одном треке - целая группа (точнее, две группы) болгарских академических музыкантов. Сам Майкл Уильям использует здесь широчайший арсенал электронных инструментов – разные виды синтезаторов, включая модулярный, технику сэмплирования и лупинга. Программа альбома, составленная из его авторской музыки, написанной или им самим, или в творческом союзе с Хольцманом, выглядит довольно пестрой. Ряд композиций, вроде стартовой Onomatopia или The Widening Sky, демонстрирует весь спектр возможностей современной электронной музыки – причем, именно тематической, богато орнаментированной и насыщенной полиритмией музыки, а не звуковых экспериментов – радикальным авангардистом Гилберта не назовешь. Более того, такие треки, как TimeSpace и Cloud Limbo Land с их острыми ритмами, вполне подойдут и для модного танц-клуба. Но рядом с ними существенное место в программе занимают пьесы, которые ближе к академической камерной музыке, при этом две из них – чисто акустические. Особенно хочется отметить такие композиции, как «болгарская» Night Walk и Canjn Of Flowers. Так что, даже самый капризный слушатель отыщет в этой программе что-то себе по душе. А об исполнительском и композиторском уровне мастерства Майкла Уильяма Гилберта Radio Omnibus говорит весьма красноречиво.
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