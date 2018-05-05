Alf Forsman / Tapani Varis / Eero Savela - Atmosfärg

Добро пожаловать в мир финской новоджазовой музыки! Трио, состоящее из Альфа Форсмана, Тапани Вариса и Ээро Савелы, объединяет музыкантов разных поколений. Барабанщик Альф (или Аффе) Форсман – ветеран финского рока и джаза, игравший в 80-х годах в культовой финской группе Sielun Veljet, а в 90-х – в джазовом коллективе гитариста Рауля Бьоркенхайма Krakatau. Как говорит сам о себе Ээро Савела, основная сфера его интересов – это импровизационная музыка для трубы и синтез различных видов искусств, включая театр, танцевальные труппы и так далее. Ээро играет самую разнообразную музыку – от афробита и рэгги и до фри-джаза, а также занимается преподавательской деятельностью. В 2017 году вместе с Форсманом они выпустили дуэтный альбом Affe ja Eero, а в году нынешнем пригласили присоединиться к их творческому союзу еще одного музыканта, Тапани Вариса. Басист и виртуозный мастер игры на губной гармонике, Варис пришел в совместный проект из мира фолк-музыки, где он играет в одной из ведущих финских групп этого направления Maria Kalaniemi & Algardaz и с собственным Tapani Varis Collective. Но не чужд ему и авангардный джаз, свидетельством чему может служить записанный в Хельсинки и изданный в конце апреля независимым лейблом Art Fist Records совместный альбом трио Atmosfärg.
Бывают альбомы, где входишь во вкус услышанной музыки только к середине, а то и вообще понимаешь, что это – не твое. В случае с Atmosfärg музыка захватывает уже с первого трека Happy Rain: по мере развития композиции все более и более нарастает контрапункт между свободной, релаксирующей импровизационной линией, которую ведет на трубе Савела, и обжигаюшим тревожными предчувствиями ритмической линией ударных и контрабаса. К концу пьесы этот клубок тревоги словно настигает, обволакивает и видоизменяет линию трубы. Не менее интересна и следующая пьеса Evaporate, начинающаяся мощным вступлением Форсмана, задающим всей композиции настроение какого-то мистического таинства. Савела и здесь, и в других треках, играет преимущественно чистым длинным звуком, не прибегая к вибрации и окрашивая звук своего инструмента в холодноватые тона. В то же время в его звучании есть иглубокая эмоциональность, и лиричность – прямо-таки северный Чет Бейкер! Очень хорош в ряде композиций и Варис. Его контрабас в композиции Gravitate создает почти физическое ощущение страшной. «гравитационной» тяжести, и, наряду с трубой Савелы, создает основу саунда и здесь, и в финальной пьесе Aura. У Форсмана нет характерных для традиционного джаза сольных «парадных» соло – это другой джаз и другая эстетика. Но его тонкое понимание действий партнеров и несомненное мастерство «держат» форму каждого из восьми треков Atmosfärg.
В музыке альбома нет радикальных сонористических экспериментов, это добротная работа в рамках идиом многоликого европейского новоджазового языка. Поклонникам этого направления музыка финского трио должна доставить немало приятных минут.
Не перестаю удивляться потрясающей творческой активности Дэйва Либмэна. Один из самых выдающихся джазовых музыкантов современности, мастер, за плечами которого долгая карьера, в ходе которой он работал с Майлсом Дэвисом и Чиком Кориа, ...
Они познакомились в Мехико, где оба изучали музыку. Он, Мигель Бастида, постигал тайны классической композиции и игры на гитаре, она, Адриана Фалькон, штудировала музыкологию. Оба музицировали и сами. Адриана больше работала в области ...
14 марта 2018 года в Кембридже умер английский физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг, почитаемый многими, как самый выдающийся ученый нашего времени, сравнимый по масщтабу своих работ с Альбертом Эйнштейном. 20 марта московский дуэт ...