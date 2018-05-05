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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Alf Forsman / Tapani Varis / Eero Savela - Atmosfärg

стиль:
05.05.2018

Alf Forsman / Tapani Varis / Eero Savela - Atmosfärg
Добро пожаловать в мир финской новоджазовой музыки! Трио, состоящее из Альфа Форсмана, Тапани Вариса и Ээро Савелы, объединяет музыкантов разных поколений. Барабанщик Альф (или Аффе) Форсман – ветеран финского рока и джаза, игравший в 80-х годах в культовой финской группе Sielun Veljet, а в 90-х – в джазовом коллективе гитариста Рауля Бьоркенхайма Krakatau. Как говорит сам о себе Ээро Савела, основная сфера его интересов – это импровизационная музыка для трубы и синтез различных видов искусств, включая театр, танцевальные труппы и так далее. Ээро играет самую разнообразную музыку – от афробита и рэгги и до фри-джаза, а также занимается преподавательской деятельностью. В 2017 году вместе с Форсманом они выпустили дуэтный альбом Affe ja Eero, а в году нынешнем пригласили присоединиться к их творческому союзу еще одного музыканта, Тапани Вариса. Басист и виртуозный мастер игры на губной гармонике, Варис пришел в совместный проект из мира фолк-музыки, где он играет в одной из ведущих финских групп этого направления Maria Kalaniemi & Algardaz и с собственным Tapani Varis Collective. Но не чужд ему и авангардный джаз, свидетельством чему может служить записанный в Хельсинки и изданный в конце апреля независимым лейблом Art Fist Records совместный альбом трио Atmosfärg.

Бывают альбомы, где входишь во вкус услышанной музыки только к середине, а то и вообще понимаешь, что это – не твое. В случае с Atmosfärg музыка захватывает уже с первого трека Happy Rain: по мере развития композиции все более и более нарастает контрапункт между свободной, релаксирующей импровизационной линией, которую ведет на трубе Савела, и обжигаюшим тревожными предчувствиями ритмической линией ударных и контрабаса. К концу пьесы этот клубок тревоги словно настигает, обволакивает и видоизменяет линию трубы. Не менее интересна и следующая пьеса Evaporate, начинающаяся мощным вступлением Форсмана, задающим всей композиции настроение какого-то мистического таинства. Савела и здесь, и в других треках, играет преимущественно чистым длинным звуком, не прибегая к вибрации и окрашивая звук своего инструмента в холодноватые тона. В то же время в его звучании есть иглубокая эмоциональность, и лиричность – прямо-таки северный Чет Бейкер! Очень хорош в ряде композиций и Варис. Его контрабас в композиции Gravitate создает почти физическое ощущение страшной. «гравитационной» тяжести, и, наряду с трубой Савелы, создает основу саунда и здесь, и в финальной пьесе Aura. У Форсмана нет характерных для традиционного джаза сольных «парадных» соло – это другой джаз и другая эстетика. Но его тонкое понимание действий партнеров и несомненное мастерство «держат» форму каждого из восьми треков Atmosfärg.

В музыке альбома нет радикальных сонористических экспериментов, это добротная работа в рамках идиом многоликого европейского новоджазового языка. Поклонникам этого направления музыка финского трио должна доставить немало приятных минут.

© & (p) 2018 Art Fist Records

8 tks / 48 mins

(Eero Savela – tp; Tapani Varis – b; Alf Forsman – dr;)

Линк предоставлен Ville Vokkolainen/Art First Records: Eero Savela

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
музыкальный стиль
авангард

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