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Abigail Rockwell - Autumn Noir
12.10.2018
Творческие гены известного американского художника Нормана Рокуэлла своеобразно передались его внучке Абигайль. Линии и цвету она предпочла звук и тембр. Но чуткость к деталям, тщательность в работе и мастерство у джазовой певицы Абигайль Рокуэлл на столь же высоком уровне. Альбом Autumn Noir тому свидетельство. «…Это мое любовное послание Восточному и Западному побережьям: скалистые утесы Востока, бескрайние пространства Запада и все темные переулки между ними» - так Абигайль характеризует Autumn Noir.
С восточно-европейской равнины эта работа видится несколько иначе. У нас за окном сейчас стоит чудесная золотая осень. Природа восхищает яркостью и разнообразием красок. Но это радость, в которой неизбежно присутствует нотка грусти: вся эта красота эфемерна, еще несколько дней, и ее сменят тягучие злые осенние дожди, ветра начнут выворачивать зонтики, а по утрам под ногами будут хрустеть первые ледышки – предвестники зимы. Вот примерно такую эмоциональную гамму, радость вместе с грустью, несет альбом Autumn Noir. Времена года здесь присутствуют не только в названии альбома, но и в целом ряде песен: Summer Me, Winter Me, Autumn, Summer Erotic. Абигайль составила альбом из смеси стандартов с песнями собственного сочинения, записала его с фортепьянным джазовым трио и целым рядом гостей в отдельных треках.
Голос Абигайль Рокуэлл глубок, чист и эмоционален. Она ювелирно точна в интонировании и хорошо передает настроение каждой композиции. Одной из лучших мне показалась ее версия Libertango Пьяццолы с собственными стихами, прекрасно «попадающая» в настроение альбома. Не менее впечатляющи и собственные композиции Рокуэлл, такие, как Slow Burn или Summer Erotic, где в аранжировках достойную опору для ее вокала дают партии духовых. Разнообразия альбому добавляют карибские интонации Voodoo Swing, а достойным финалом выглядит композиция с говорящим названием I Wish You Love. В лице Абигайль Рокуэлл джазовая сцена приобрела зрелую и интересную личность, которой есть что сказать и чем поделиться со слушателем. © 2018 Abigail Rockwell 12 tks / 48 mins (Abigail Rockwell — voc; Quinn Johnson— keyb; Kevin Winard— dr, perc; Robert Mitchum— b; with Harry Allen, Jim Hynes, Mauro Refoscoand,Davi Vieira, Bernd Schoenhart, David Mann, Bob Mannand, Bill Brendle;) Линк предоставлен RDX Promo Леонид АУСКЕРН
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