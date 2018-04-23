Adison Evans - Meridian

Аутентичным фольклором этот альбом не назовешь. Американец Гэри Струцос исполняет свою авторскую музыку (часть композиций написана им в содружестве с перкуссионистом Дэвидом Ревелли), но дух этой музыки и инструментарий Гэри делает ее ...