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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Adison Evans - Meridian

стиль:
23.04.2018

Adison Evans - Meridian
«…Эдисон Эванс открывает свою дискографию не как робкий новичок, а как уже много знающий и умеющий мастер с большим потенциалом развития – и в качестве инструменталистки, и в качестве композитора.» - так заканчивался два года назад опубликованный на нашем сайте обзор Hero, дебютного альбома американской саксофонистки Эдисон Эванс. И вот, в начале июля 2018 года Эванс предлагает нашему вниманию свой второй альбом, который она назвала Meridian.

По сравнению с дебютным альбомом Эванс в новой работе заметно изменила концепцию организации звука. Вместо квинтета на сей раз ее основным составом стал секстет. Сохранив классическую ритм-группу фортепьяно-контрабас-ударные, она усилила и разнообразила свой фронт-лайн, в качестве которого предстало сразу трое духовиков. Сама Эдисон здесь играет не только на любимом баритон-саксофоне, но еще и на бас-кларнете и флейте, а рядом с ней, наряду с трубачом (в этой роли остался игравший в ее первом альбоме Мэттью Джодрелл), появился еще один саксофонист, Трой Робертс. Последний стал еще и соавтором Эванс в нескольких композициях альбома. Если говорить о персоналиях, то из старого состава в Meridian играют только двое, упомянутый выше Джодрелл и ударник Роберто Джакинто. Стоит добавить, что хотя все участники записи работают в Нью-Йорке, команда Эдисон Эванс весьма интернациональна. Два духовика, Джодрелл и Робертс – австралийцы, еще один духовик, гостивший в паре треков кларнетист Васко Дуковски – македонец, за фортепьяно работал венесуэлец Сильвано Монастериос, за ударными – итальянец Джакинто, и только сама Эванс, басист Джозеф Лепор (уроженец Нью-Йорка, выросший, кстати в Италии) и еще один гость, перкуссионист Джереми Смит представляют непосредственно Штаты.

Все девять треков альбома – чисто инструментальные. Это еще одно отличие от первенца, где Эванс привлекала в нескольких треках вокалистку. Оставаясь в рамках пост-бопа, Эванс сохранила и сильные стороны Hero – мелодизм композиций, умение писать звуками весьма живописные пейзажи и незаурядное техническое мастерство лидера, особенно на баритон-саксофоне. Но теперь прибавилось и разнообразие трио, дуэтов и соло трех духовых, что, несомненно, прибавило импровизационных возможностей составу. Надо отметить и очень хорошую игру пианиста Монастериоса, также усилившую общее положительное впечатление от альбома. Такие пьесы, как Parking Song, Monkey Mind и, конечно же, Komorebi (японское слово, означающее «солнечный свет, пробивающийся через листву деревьев») можно отнкести к лучшим в программе Meridian. Словом, Эдисон Эванс известную «проблему второго альбома» преодолела очень успешно и явно сделала шаг вперед. Будем ждать новых проектов от этой талантливой исполнительницы.

© & (p) 2018 AdiTone Records

9 tks / 45 mins

(Adison Evans – bars, bass cl, fl; Matthew Jodrell – tp; Troy Roberts – sax; Silvano Monasterios – p; Joseph Lepore – b; Roberto Giaquinto – dr; Jeremy Smith – perc; Vasko Dukovski – cl;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Венесуэла, Италия, Македония, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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