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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Adi Meyerson - Where We Stand

стиль:
03.05.2018

Adi Meyerson - Where We Stand
Сан-Франциско – Иерусалим – Нью-Йорк: так выглядит географически жизненный путь басистки и композитора Эйди Мейерсон. Родилась она в самом красивом городе Калифорнии, так что по рождению является американкой. Однако, когда Эйди было только два года, ее семья перебралась на ПМЖ в Израиль, так что росла она и формировала свои музыкальные вкусы в Иерусалиме. Мейерсон в 14 лет начала играть на бас-гитаре, обучаясь в местной высшей школе искусств имени Чарльза Смита. Еще через три года в ее жизнь благодаря музыке Сонни Роллинса вошел джаз и уходить, похоже, не собирается. Эйди много играла эту музыку в самых разных составах в Иерусалиме и Тель-Авиве, стала заметной фигурой на сцене ведущих джазовых клубов страны, а в августе 2012 года отправилась в Нью-Йорк учиться в здешней Новой школе джаза и современной музыки. Естественно, начала она пробивать свою дорогу и к самой престижной в мире джазовой сцене. Кое-что уже достигнуто. Эйди играла со многими известными музыкантами, возглавляет свой ансамбль, преподает.

Альбом Where We Stand – дебютный для молодой басистки. Записан он в формате квинтета, в котором играют такие зубры, как саксофонист Джоэль Фрам и трубач Фредди Хендрикс, и должен увидеть свет 5 июня. Вошло в него десять композиций (считая интро к Eunice), своего рода звуковой дневник израильтянки в Нью-Йорке, отражающий самые разные события и эмоции в жизни Эйди за пять лет со времени ее переезда в Большое Яблоко. Здесь и рефлексии в связи со смертью отца, и воспоминания о поездке в Коста-Рику, и пьесы, посвященные друзьям басистки. Для меня центральным треком альбома стал Eunice, композиция, посвященная выдающейся вокалистке Нине Симон. Мейерсон очень вдохновенно исполнила здесь сольное интро на контрабасе, после чего под мерный ритм ее инструмента и ударных классно провел свою партию трубач Фредди Хендрикс. Вообще, фронтлайн квинтета из Фрама и Хендрикса был на высоте, особенно в таких пьесах, как A "D" Train (замысловатое название с эллингтоновскими аллюзиями на самом деле просто помогает слушателям правильно произносить имя басистки), A Touch of Grey и Unfinished Business. В последней композиции вновь звучит эффектное соло Мейерсон. Две композиции звучат с вокалом. Побывав как-то на выступлении чилийской певицы и гитаристки Камилы Мезы, Эйди сразу загорелась идеей првлечь ее к записи своего альбома. Идея осуществилась. В Little Firefly (к которой Эйди впервые в жизни сочинила не только музыку, но и слова) и в титульной пьесе Меза добавляет гитарные и вокальные краски в альбом. Особенно хороша она, на мой вкус, в лиричной Where We Stand

.

В целом же альбом не похож на робкие первые шаги дебютантки. Эта музыка выдает зрелого музыканта, как инструменталиста, так и композитора, так что Эйди Мейерсон вполне может записать эту работу в свой актив и … готовиться к всегда более трудному второму альбому.

2018

10 tks / 53 mins

(Adi Meyerson – b; Joel Frahm – ts; Freddie Hendrix –tp; Mike King – p; Kush Abadey – dr; with Camila Meza – voc, g;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США, Чили
музыкальный стиль
мэйнстрим

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