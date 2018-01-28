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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Andrew Neu - The Big Band Side of Andrew Neu – Catwalk

стиль:
28.01.2018

Andrew Neu - The Big Band Side of Andrew Neu – Catwalk
Блистающая медь инструментов, нарядные стильные одежды музыкантов, слаженная работа духовых пачек, виртуозные соло, зовущий к танцу горячий ритм, безукориненный лидер, управляющий этой музыкальной машиной из пары десятков исполнителей – биг-бэнды времен золотой эры свинга до сих пор остаются привлекательным воспоминанием для многих поклонников джазовой традиции. Их время ушло, но биг-бэнды остались, хотя значительно изменились вместе с джазом, стремясь идти в ногу со стремительно текущим временем. Саксофонист, композитор и аранжировщик из Филадельфии Эндрю Неу посвятил свой первый альбом в формате биг-бэнда величайшим лидерам и композиторам музыки для биг-бэндов – от Эллингтона и Бэйзи, через Кентона, Вуди Хермана и Мейнарда Фергюссона, и до Куинси Джонса и Гордона Гудвина.

Для Неу это уже пятый альбом с собственным именем на обложке. Сам он – очень опытный музыкант, работавший со многими известными исполнителями джаза и поп-музыки – Клуни, Хампердинком, Manhattan Transfer, Рэнди Брекером, игравший в группах Sister Sledge, The Four Tops, The Temptations, Philly Pops. Для записи Catwalk, прошедшей в известной Eastwest Studios в Лос-Анджелесе, Неу собрал команду из местных студийных музыкантов, с которыми он неоднократно работал вместе в прошлом и хорошо знает их возможности. Кроме того, в отдельных треках в качестве гостей участвуют музыканты с мировыми именами, такие как Рэнди Брекер, Эрик Мариенталь, Боб Минцер и другие. Один из них, басист Брайан Бромберг, спродюсировал этот проект вместе с самим Эндрю. В одном треке присутствует и Гордон Гудвин, грэмминосец и лидер известного Gordon Goodwin's Big Phat Band. Если попытаться охарактеризовать звучание биг-бэнда Эндрю Неу, то, на мой взгляд, оно будет ближе всего именно к последнему.

Как и Гудвин, Неу стремится возродить блеск биг-бэндов старых времен, смешивая нео-свинг с современными фанковыми и латинскими мотивами. В альбом вошло одиннадцать композиций, как сочиненных и аранжированных самим Эндрю, так и стандартов в его же аранжировке. Каждая из них хороша по-своему. Мне запомнились латинская по своему духу пьеса Неу Zebrano с отличными соло самого Неу на тенор-саксофоне и Рэнди Брекера на трубе, а также очень неожиданная версия Body And Soul, ушедшая от оригинала достаточно далеко. Биг-бэндовая сторона Эндрю Неу ( так гласит текст на обложке альбома) продемонстрировала незаурядные лидерские качества музыканта из Филадельфии и его стремление вписать свежие идеи в длинную историю джазовых биг-бэндов.

© & (p) 2018 CGN Records

11 tks / 75 mins

(Jeff Driskill, Dan Kaneyuki, Andrew Neu, Vince Trombetta, Ken Fisher – saxes; Anthony Bonsera, Jeff Jarvis, Jamie Hovorka, Mike Stever – tp; Andrew Lippman, Paul Young, Charlie Morillas, Dave Ryan, Steve Hughes – tb; Andy Langham – p; Matt Hornbeck – g; David Hughes – b; Jamey Tate – dr, perc; Craig Fundyga – vibe; Stephanie O’Keefe – horn; with Randy Brecker, Bob Mintzer, Wayne Bergeron, Eric Marienthal, Gordon Goodwin and Rick Braun;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services; Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг

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