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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Tribu - El Matador

стиль:
17.06.2018

Tribu - El Matador
Название альбома и сцена из корриды на обложке вызывают устойчивые испанские ассоциации. Так и ждешь услышать что-нибудь волнующе-страстное в духе фламенко. И ошибаешься, по крайней мере частично, потому что альбом El Matador от группы Tribu (по-испански «Племя») погружает вас действительно в страстные и эмоциональные ритмы, но не испанские, а латиноамериканские, точнее – афро-кубинские. Да, они никогда не стали бы такими, какими мы их знаем, если бы Колумб, а вслед за ним бравые и жестокие кортесы и писарро не принесли в Америку испанское влияние, а вслед за ними не оставившие в истории своих имен работорговцы не стали массово завозить во вновь открытые земли африканских рабов. Так сложилась своеобразная культура стран Латинской Америки, вобравшая в себя европейские (в основном испанские), индейские и африканские элементы. На крупнейшем острове Карибов Кубе этот феномен породил явление, которое называют афро-кубинский джаз.

Возник он из слияния исконно кубинских фольклорных ритмов сальсы и мамбо с американским джазом. Много славных имен вошло в джазовую историю с этой музыкой: от Монго Сантамарии и Патато Вальдеса с кубинской стороны и до Гиллеспи (хнаменитого, разумеется, не только этим) и Тжадера. Ансамбль Tribu, возглавляемый пианистом Стивом МакКуорри, продолжает эти традиции в ХХI веке. По составу это секстет, состоящий, помимо Стива, в основном из музыкантов кубинского происхождения. Разумеется, тут много перкуссии, но, наряду с фортепьяно лидера, погоду делают также вибрафон Дэвида Кассини и саксофоны и флейта Рубена Сальсидо. Все музыканты – люди с богатым опытом исполнения афро-кубинской музыки в самых разных коллективах.

В альбом вошло 12 композиций, из которых, сам МакКуорри написал только одну (Joya). Основными авторами в этой программе являются вышеупомянутые Кассини и Сальсидо, написавшие по пять пьес. Еще одну композицию принес в альбом басист Маркус Лопес. Кстати, титульный El Matador принадлежит перу Рубена Сальсидо и сам автор называет эту композицию «плачем по современному состоянию человеческого сознания». Пьеса чисто инструментальная, так что я не уловил, одобряет Рубен корриду или протестует против нее, как уже многие в Испании и Латинской Америке. А вообще альбом – типичный афро-кубинский джаз, сыгранный с душой и мастерством. Очень хороши все три фронтмена Tribu, игре которых саунд группы обязан эффектными соло, а «горячий» характер самой музыки, конечно, во многом заслуга внушительной ритм-группы. Есть здесь вещи с большим акцентом на блюз (Blue Two), есть – с африканским уклоном (Afroniki), но все это гармонично уживается, как в афро-кубинской музыке в целом, так и в El Matador в частности.

© & (p) 2018 Steve McQuarry / Mandala Records

12 tks / 59 mins

(David Casini – vibe, perc; Ruben Salcido – as, ss, fl; Marcus Lopez – b, perc, vocal chant (tk 7); Mario Salomon – dr, timbales, perc; Jesus Gonzalez – congas, perc; Steve McQuarry – grand p, B-3 org (tk 10), el.p, synth (tk 5);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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